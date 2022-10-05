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В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами
В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами
На полигоне ЧФ в Крыму мобилизованные проходят обучение в составе расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в отделе информационного... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:25
2022-10-05T11:25
частичная мобилизация
крым
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На полигоне ЧФ в Крыму мобилизованные проходят обучение в составе расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."Резервисты учатся управлять дронами квадрокоптерного типа. В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что по итогам курса военнослужащие должны приобрести навыки, необходимые для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования и распознавания разного рода объектов, в том числе замаскированных.Также военнослужащих учат определять "угрозу с воздуха" и выполнять необходимый в таких случаях алгоритм действий.Занятия на одном из полигонов в Крыму проводят инструктор-волонтеры из организации, специализирующейся на применении беспилотников.Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября. Накануне командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход тренировок военнослужащих на полигоне Опук и условия их быта. Как сообщили в инфоотделе ЧФ, мобилизованные, проходящие подготовку на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота в дополнение к стандартному рациону питания получают свежие овощи и фрукты, которые поставляют им крымские фермеры. Питание "организовано по нормам довольствия военнослужащих, в том числе по системе "шведский стол", уточнили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами

Мобилизованные в Крыму учатся управлять дронами-разведчиками и БПЛА с боезарядами

11:25 05.10.2022
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФВ Крыму мобилизованных обучают управлять дронами-разведчиками
В Крыму мобилизованных обучают управлять дронами-разведчиками
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На полигоне ЧФ в Крыму мобилизованные проходят обучение в составе расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Резервисты учатся управлять дронами квадрокоптерного типа. В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по итогам курса военнослужащие должны приобрести навыки, необходимые для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования и распознавания разного рода объектов, в том числе замаскированных.
Кроме того, расчеты учатся "производить сброс полезной нагрузки, имитирующей взрывное устройство. "Дроны выполняют полеты и сброс имитаторов взрывных устройств на различных участках полигона, где проводятся занятия", – уточнили в ЧФ.
Также военнослужащих учат определять "угрозу с воздуха" и выполнять необходимый в таких случаях алгоритм действий.
Занятия на одном из полигонов в Крыму проводят инструктор-волонтеры из организации, специализирующейся на применении беспилотников.
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Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября.
Накануне командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход тренировок военнослужащих на полигоне Опук и условия их быта.
Как сообщили в инфоотделе ЧФ, мобилизованные, проходящие подготовку на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота в дополнение к стандартному рациону питания получают свежие овощи и фрукты, которые поставляют им крымские фермеры. Питание "организовано по нормам довольствия военнослужащих, в том числе по системе "шведский стол", уточнили в ведомстве.
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