https://crimea.ria.ru/20221005/v-krymu-mobilizovannykh-obuchayut-upravlyat-boevymi-dronami-1124720763.html

В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами

В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами

На полигоне ЧФ в Крыму мобилизованные проходят обучение в составе расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в отделе информационного... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T11:25

2022-10-05T11:25

2022-10-05T11:25

частичная мобилизация

крым

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На полигоне ЧФ в Крыму мобилизованные проходят обучение в составе расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."Резервисты учатся управлять дронами квадрокоптерного типа. В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что по итогам курса военнослужащие должны приобрести навыки, необходимые для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования и распознавания разного рода объектов, в том числе замаскированных.Также военнослужащих учат определять "угрозу с воздуха" и выполнять необходимый в таких случаях алгоритм действий.Занятия на одном из полигонов в Крыму проводят инструктор-волонтеры из организации, специализирующейся на применении беспилотников.Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября. Накануне командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход тренировок военнослужащих на полигоне Опук и условия их быта. Как сообщили в инфоотделе ЧФ, мобилизованные, проходящие подготовку на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота в дополнение к стандартному рациону питания получают свежие овощи и фрукты, которые поставляют им крымские фермеры. Питание "организовано по нормам довольствия военнослужащих, в том числе по системе "шведский стол", уточнили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

https://crimea.ria.ru/20221003/aksenov-rasskazal-kogda-mobilizovannye-v-krymu-poluchat-ekipirovku-1124703377.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине