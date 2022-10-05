https://crimea.ria.ru/20221005/tsb-vypustit-monetu-v-chest-zoi-kosmodemyanskoy-1124713411.html

ЦБ выпустит монету в честь Зои Космодемьянской

ЦБ выпустит монету в честь Зои Космодемьянской - РИА Новости Крым, 05.10.2022

ЦБ выпустит монету в честь Зои Космодемьянской

Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом два рубля в серии "Герои Великой Отечественной войны 1941–1945", посвященную Зои Космодемьянской. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T08:48

2022-10-05T08:48

2022-10-05T08:48

банк россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом два рубля в серии "Герои Великой Отечественной войны 1941–1945", посвященную Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.По данным пресс-службы, монета диаметром 33 мм, имеет выступающий кант с лицевой и оборотной сторон. На аверсе указан ее номинал, рельефное изображение Государственного герба РФ, дата – 2022 год, надписи "Российская Федерация" и "Банк России". Также указаны проба сплава – 925, масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 граммов, товарный знак Московского монетного двора.На реверсе расположены рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени. Боковая поверхность монеты рифленая.Монета выйдет в обращение тиражом три тысячи штук, ею можно будет рассчитываться по номиналу.

https://crimea.ria.ru/20220504/amet-khana-sultana-izobrazili-na-pamyatnoy-monete-v-chest-pobedy-v-vov-1123132085.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика