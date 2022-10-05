https://crimea.ria.ru/20221005/tamozhnya-mezhdu-rf-i-dnr-prekraschaet-rabotu-1124719984.html

Таможня между РФ и ДНР прекращает работу

Таможня между РФ и ДНР прекращает работу - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Таможня между РФ и ДНР прекращает работу

С 5 октября государственная граница меду РФ И ДНР приобретает статус административной, в этой связи отменяется таможенный контроль. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T09:38

2022-10-05T09:38

2022-10-05T09:42

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. С 5 октября государственная граница меду РФ И ДНР приобретает статус административной, в этой связи отменяется таможенный контроль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.Таким образом, таможенный контроль на пунктах пропуска отменяется с 00 часов 5 октября.Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.

https://crimea.ria.ru/20220930/lnr-i-dnr-voydut-v-sostav-rossii-v-granitsakh-2014-goda--peskov-1124673821.html

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), общество