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Таможня между РФ и ДНР прекращает работу
Таможня между РФ и ДНР прекращает работу - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Таможня между РФ и ДНР прекращает работу
С 5 октября государственная граница меду РФ И ДНР приобретает статус административной, в этой связи отменяется таможенный контроль. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:38
2022-10-05T09:38
2022-10-05T09:42
донецкая народная республика (днр)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. С 5 октября государственная граница меду РФ И ДНР приобретает статус административной, в этой связи отменяется таможенный контроль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.Таким образом, таможенный контроль на пунктах пропуска отменяется с 00 часов 5 октября.Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
https://crimea.ria.ru/20220930/lnr-i-dnr-voydut-v-sostav-rossii-v-granitsakh-2014-goda--peskov-1124673821.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), общество
Таможня между РФ и ДНР прекращает работу
С 5 октября госграница меду РФ И ДНР приобретает статус административной
09:38 05.10.2022 (обновлено: 09:42 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. С 5 октября государственная граница меду РФ И ДНР приобретает статус административной, в этой связи отменяется таможенный контроль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.
"С 00:00 часов дня, следующим за днем подписания президентом Российской Федерации Закона "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики" таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут", - написал он.
Таким образом, таможенный контроль на пунктах пропуска отменяется с 00 часов 5 октября.
Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.