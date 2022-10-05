https://crimea.ria.ru/20221005/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124721495.html
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 207 256 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:17
2022-10-05T11:17
2022-10-05T11:17
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 207 256 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 016 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 316 человек, за весь период – 198 870", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 79 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы 13 человек, столько же выписаны. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 733 человека, выздоровели 91 655.
https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 158 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 207 256 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 016 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 316 человек, за весь период – 198 870", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 79 лет.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы 13 человек, столько же выписаны. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 733 человека, выздоровели 91 655.