https://crimea.ria.ru/20221005/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-bez-sveta-ostanutsya-pochti-30-ulits-1124721933.html

Массовое отключение в Симферополе: без света останутся почти 30 улиц

Массовое отключение в Симферополе: без света останутся почти 30 улиц - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Массовое отключение в Симферополе: без света останутся почти 30 улиц

Более 20 улиц Симферополя в четверг останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T20:02

2022-10-05T20:02

2022-10-05T20:02

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

гуп рк "крымэнерго"

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в четверг останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Так, света не будет на улицах Донская (25-54), Дорожная (51-106), Куйбышева (76-141), Молодых Подпольщиков (70-109), Общественная (33-85), Стрелковая (23-41), Чонгарская (48-64, 59-79), Кечкеметская (46, 51-67), Братьев Айвазовских (17-48), Белая (29-42), Сакская (7-27), Генуэзская (9-14, 24-28), Джанкойская (85-105), Ларионова (65-101), Ракетная (17, 20-26), Мелитопольская (97-136), Турецкая (1-28), Чехова (34-42,13, 17, 25), Караимская/ Чехова, Караимская (16, 1/17, 9/10), Чехова (10/9), Турецкая/ Чехова, Севастопольская (22/2), Высотная (93-107), Дарвина (20-83), Куйбышева (46-60, 69-81), Фруктовая (38-44, 51-61).Кроме того, подача электроэнергии будет ограничена на переулках Стрелковый (1-26), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6) и в садовом товариществе "Таврида" в Каменском массиве.

крым

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", симферополь