https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html

Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона

Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона

Власти Украины планируют устроить провокацию с целью затопить Запорожскую атомную электростанцию при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, расположенной выше по... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T18:38

2022-10-05T18:38

2022-10-05T18:40

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Власти Украины планируют устроить провокацию с целью затопить Запорожскую атомную электростанцию при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, расположенной выше по течению Днепра, сообщил член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.По его словам, в случае прорыва Кременчугской ГЭС поднимется волна высотой не менее 20 метров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html

https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине