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Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона
Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона
Власти Украины планируют устроить провокацию с целью затопить Запорожскую атомную электростанцию при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, расположенной выше по... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T18:38
2022-10-05T18:40
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Власти Украины планируют устроить провокацию с целью затопить Запорожскую атомную электростанцию при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, расположенной выше по течению Днепра, сообщил член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.По его словам, в случае прорыва Кременчугской ГЭС поднимется волна высотой не менее 20 метров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона

Рогов: Украина готовит провокацию с затоплением Запорожской АЭС

18:38 05.10.2022 (обновлено: 18:40 05.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Власти Украины планируют устроить провокацию с целью затопить Запорожскую атомную электростанцию при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, расположенной выше по течению Днепра, сообщил член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
"В планах наших противников – подрыв Кременчугской ГЭС, которая находится выше по каскаду (Днепра). Если произойдет затопление атомной станции, возобновление производства электроэнергии будет невозможно в ближайшем будущем", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".
По его словам, в случае прорыва Кременчугской ГЭС поднимется волна высотой не менее 20 метров.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:27
Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ
 
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