https://crimea.ria.ru/20221004/zhitel-sevastopolya-organizoval-priton-v-svoey-kvartire-1124715451.html

Житель Севастополя организовал притон в своей квартире

Житель Севастополя организовал притон в своей квартире - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Житель Севастополя организовал притон в своей квартире

В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело за сдачу квартиры друзьям для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба городской полиции. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T16:40

2022-10-04T16:40

2022-10-04T16:40

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело за сдачу квартиры друзьям для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба городской полиции.Установлено, что 26-летний ранее судимый житель Севастополя в течение нескольких месяцев предоставлял наркозависимым приятелям комнаты в своей квартире, где они употребляли наркотические средства. Мужчину подозревают в организации и содержании притона для потребления наркотиков, в квартире фигуранта прошли обыски.В настоящее время идет предварительное расследование, возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до четырех лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе осудят четырех наркодилеров за сбыт наркотиков в крупном размере.

https://crimea.ria.ru/20220426/moskvichke-dali-uslovnyy-srok-za-organizatsiyu-pritona-v-yalte-1123051288.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия