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Житель Севастополя организовал притон в своей квартире
Житель Севастополя организовал притон в своей квартире - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Житель Севастополя организовал притон в своей квартире
В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело за сдачу квартиры друзьям для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба городской полиции. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T16:40
2022-10-04T16:40
2022-10-04T16:40
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело за сдачу квартиры друзьям для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба городской полиции.Установлено, что 26-летний ранее судимый житель Севастополя в течение нескольких месяцев предоставлял наркозависимым приятелям комнаты в своей квартире, где они употребляли наркотические средства. Мужчину подозревают в организации и содержании притона для потребления наркотиков, в квартире фигуранта прошли обыски.В настоящее время идет предварительное расследование, возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до четырех лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе осудят четырех наркодилеров за сбыт наркотиков в крупном размере.
https://crimea.ria.ru/20220426/moskvichke-dali-uslovnyy-srok-za-organizatsiyu-pritona-v-yalte-1123051288.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
Житель Севастополя организовал притон в своей квартире
Севастополец организовал притон для наркозависимых в своей квартире, возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело за сдачу квартиры друзьям для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба городской полиции.
Установлено, что 26-летний ранее судимый житель Севастополя в течение нескольких месяцев предоставлял наркозависимым приятелям комнаты в своей квартире, где они употребляли наркотические средства. Мужчину подозревают в организации и содержании притона для потребления наркотиков, в квартире фигуранта прошли обыски.
"На момент проведения обыска в квартире кроме владельца находились несколько его знакомых. Все они прошли процедуру медицинского освидетельствования, результат которой установил у них состояние наркотического опьянения. В жилище также были обнаружены и изъяты приспособления для употребления наркотиков", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет предварительное расследование, возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе осудят четырех наркодилеров за сбыт наркотиков в крупном размере.