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В Севастополе осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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В Севастополе осудят банду наркоторговцев
В Севастополе осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 30.09.2022
В Севастополе осудят банду наркоторговцев
Перед судом в Севастополе предстанут члены организованной группы, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, в том числе через интернет. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T10:49
2022-09-30T10:50
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Перед судом в Севастополе предстанут члены организованной группы, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, в том числе через интернет. Об этом сообщает городская прокуратура.Следствие установило, что 37-летний житель Краснодарского края создал интернет-магазин для сбыта наркотиков. К незаконному бизнесу он привлек своих знакомых – они фасовали и раскладывали в тайники приобретаемые наркотики и психотропные вещества."Таким образом, обвиняемые в составе организованной группы в октябре – ноябре 2020 года совершили пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории Севастополя", – говорится в сообщении.Преступную деятельность группировки пресекли правоохранители. Из тайников в двух районах Севастополя, а также по месту жительства дилеров изъяли более 2,5 кг метадона, мефедрона, МДМА, "соли", амфетамина и других наркотических и психотропных веществ.Уголовное дело в отношении двух севастопольцев и двух жителей Краснодарского края направлено в районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении пятого участника группировки, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств на сумму свыше 3,8 млн рублей.Ранее в Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-sevastopole-khozyaeva-narkolaboratorii-poluchili-19-let-na-dvoikh-1124188015.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе осудят банду наркоторговцев

В Севастополе осудят четырех наркодилеров за сбыт наркотиков в крупном размере

10:49 30.09.2022 (обновлено: 10:50 30.09.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Перед судом в Севастополе предстанут члены организованной группы, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, в том числе через интернет. Об этом сообщает городская прокуратура.
Следствие установило, что 37-летний житель Краснодарского края создал интернет-магазин для сбыта наркотиков. К незаконному бизнесу он привлек своих знакомых – они фасовали и раскладывали в тайники приобретаемые наркотики и психотропные вещества.
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"Таким образом, обвиняемые в составе организованной группы в октябре – ноябре 2020 года совершили пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
Преступную деятельность группировки пресекли правоохранители. Из тайников в двух районах Севастополя, а также по месту жительства дилеров изъяли более 2,5 кг метадона, мефедрона, МДМА, "соли", амфетамина и других наркотических и психотропных веществ.
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Уголовное дело в отношении двух севастопольцев и двух жителей Краснодарского края направлено в районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении пятого участника группировки, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств на сумму свыше 3,8 млн рублей.
Ранее в Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика.
 
СевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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