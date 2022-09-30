https://crimea.ria.ru/20220930/v-sevastopole-osudyat-bandu-narkotorgovtsev-1124671757.html

В Севастополе осудят банду наркоторговцев

В Севастополе осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 30.09.2022

В Севастополе осудят банду наркоторговцев

Перед судом в Севастополе предстанут члены организованной группы, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, в том числе через интернет. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T10:49

2022-09-30T10:49

2022-09-30T10:50

севастополь

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Перед судом в Севастополе предстанут члены организованной группы, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, в том числе через интернет. Об этом сообщает городская прокуратура.Следствие установило, что 37-летний житель Краснодарского края создал интернет-магазин для сбыта наркотиков. К незаконному бизнесу он привлек своих знакомых – они фасовали и раскладывали в тайники приобретаемые наркотики и психотропные вещества."Таким образом, обвиняемые в составе организованной группы в октябре – ноябре 2020 года совершили пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории Севастополя", – говорится в сообщении.Преступную деятельность группировки пресекли правоохранители. Из тайников в двух районах Севастополя, а также по месту жительства дилеров изъяли более 2,5 кг метадона, мефедрона, МДМА, "соли", амфетамина и других наркотических и психотропных веществ.Уголовное дело в отношении двух севастопольцев и двух жителей Краснодарского края направлено в районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении пятого участника группировки, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств на сумму свыше 3,8 млн рублей.Ранее в Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-sevastopole-khozyaeva-narkolaboratorii-poluchili-19-let-na-dvoikh-1124188015.html

https://crimea.ria.ru/20220804/v-sevastopole-lekarstva-iz-apteki-obmenivali-na-narkotiki-1124066863.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя