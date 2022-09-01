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Севастопольца взяли с крупной партией наркотика
Севастопольца взяли с крупной партией наркотика - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Севастопольца взяли с крупной партией наркотика
В Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T18:36
2022-09-01T18:36
2022-09-01T18:36
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.Правоохранителям заведомо было известно, что мужчина в теневом сегменте Интернета купил партию мефедрона для сбыта в Севастополе.Обыск по месту жительства подозреваемого доказал, что визит был не напрасным.Экспертиза показала, что вещество в свертках не что иное, как синтетический наркотик мефедрон. Общая его масса составила почти 400 граммов.Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Решением суда он содержится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Севастополе раскрыли деятельность нарколаборатории в садовом товариществе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, севастополь
Севастопольца взяли с крупной партией наркотика
В Севастополе задержан местный житель с крупной партией синтетического наркотика
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Правоохранителям заведомо было известно, что мужчина в теневом сегменте Интернета купил партию мефедрона для сбыта в Севастополе.
Обыск по месту жительства подозреваемого доказал, что визит был не напрасным.
"Обнаружено два полимерных свертка с неизвестным порошком белого цвета, электронные весы, фасовочные материалы, а также смартфоны, при осмотре которых была обнаружена информация, подтверждающая причастность задержанного к противоправной деятельности", – рассказали в ведомстве.
Экспертиза показала, что вещество в свертках не что иное, как синтетический наркотик мефедрон. Общая его масса составила почти 400 граммов.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Решением суда он содержится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе раскрыли деятельность нарколаборатории в садовом товариществе
.