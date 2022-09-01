https://crimea.ria.ru/20220901/sevastopoltsa-vzyali-s-krupnoy-partiey-narkotika-1124374678.html

Севастопольца взяли с крупной партией наркотика

Севастопольца взяли с крупной партией наркотика - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Севастопольца взяли с крупной партией наркотика

В Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T18:36

2022-09-01T18:36

2022-09-01T18:36

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция и спецназ задержали местного жителя, не дав ему реализовать крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.Правоохранителям заведомо было известно, что мужчина в теневом сегменте Интернета купил партию мефедрона для сбыта в Севастополе.Обыск по месту жительства подозреваемого доказал, что визит был не напрасным.Экспертиза показала, что вещество в свертках не что иное, как синтетический наркотик мефедрон. Общая его масса составила почти 400 граммов.Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Решением суда он содержится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Севастополе раскрыли деятельность нарколаборатории в садовом товариществе.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, севастополь