https://crimea.ria.ru/20220816/v-sevastopole-khozyaeva-narkolaboratorii-poluchili-19-let-na-dvoikh-1124188015.html

В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих

В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих

В Севастополе двое местных жителей, мужчина и женщина, осуждены на длительные сроки лишения свободы за изготовление и попытку сбыта наркотиков в крупном... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T18:05

2022-08-16T18:05

2022-08-16T18:05

севастополь

происшествия

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе двое местных жителей, мужчина и женщина, осуждены на длительные сроки лишения свободы за изготовление и попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Идея развивать подпольную нарколабораторию и наладить продажу собственноручно произведенного "товара" пришла злоумышленникам еще в 2020-м году. Начали с того, что на торговой площадке, ныне запрещенной в РФ, создали интернет-магазин под свой преступный бизнес.Все для производства – оборудование, реагенты и формулу получения наркотического средства – мужчина приобрел. Его подельница отыскала тихое место для размещения "лаборатории" – подходящее нашлось в садовом товариществе в Нахимовском районе города.Всего за три неполных дня "работы" произвели 60 граммов мефедрона, который перевезли к себе в квартиру и расфасовали на мелкие дозы по пакетикам для дальнейшего сбыта.Завершить операцию не удалось – помешали сотрудники УНК УМВД. Обоих задержали, взяли под стражу, наркотик и все для его производства изъяли.Попытка обжаловать решение суда первой инстанции не получила отклика: апелляционные жалобы были отклонены. Теперь приговор для обоих вступил в законную силу. Мужчина получил 10,5 лет колонии строгого режима, женщина – 8,5 летРанее в УМВД по Севастополю рассказали о раскрытой схеме обмена лекарств на наркотики, налаженной местной жительницей.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, общество