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В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих
В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих
В Севастополе двое местных жителей, мужчина и женщина, осуждены на длительные сроки лишения свободы за изготовление и попытку сбыта наркотиков в крупном... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T18:05
2022-08-16T18:05
севастополь
происшествия
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе двое местных жителей, мужчина и женщина, осуждены на длительные сроки лишения свободы за изготовление и попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Идея развивать подпольную нарколабораторию и наладить продажу собственноручно произведенного "товара" пришла злоумышленникам еще в 2020-м году. Начали с того, что на торговой площадке, ныне запрещенной в РФ, создали интернет-магазин под свой преступный бизнес.Все для производства – оборудование, реагенты и формулу получения наркотического средства – мужчина приобрел. Его подельница отыскала тихое место для размещения "лаборатории" – подходящее нашлось в садовом товариществе в Нахимовском районе города.Всего за три неполных дня "работы" произвели 60 граммов мефедрона, который перевезли к себе в квартиру и расфасовали на мелкие дозы по пакетикам для дальнейшего сбыта.Завершить операцию не удалось – помешали сотрудники УНК УМВД. Обоих задержали, взяли под стражу, наркотик и все для его производства изъяли.Попытка обжаловать решение суда первой инстанции не получила отклика: апелляционные жалобы были отклонены. Теперь приговор для обоих вступил в законную силу. Мужчина получил 10,5 лет колонии строгого режима, женщина – 8,5 летРанее в УМВД по Севастополю рассказали о раскрытой схеме обмена лекарств на наркотики, налаженной местной жительницей.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, происшествия, общество
В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих

В Севастополе мужчина и женщина получили почти 20 лет на двоих за наркотики

18:05 16.08.2022
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе двое местных жителей, мужчина и женщина, осуждены на длительные сроки лишения свободы за изготовление и попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Идея развивать подпольную нарколабораторию и наладить продажу собственноручно произведенного "товара" пришла злоумышленникам еще в 2020-м году. Начали с того, что на торговой площадке, ныне запрещенной в РФ, создали интернет-магазин под свой преступный бизнес.
Все для производства – оборудование, реагенты и формулу получения наркотического средства – мужчина приобрел. Его подельница отыскала тихое место для размещения "лаборатории" – подходящее нашлось в садовом товариществе в Нахимовском районе города.
Всего за три неполных дня "работы" произвели 60 граммов мефедрона, который перевезли к себе в квартиру и расфасовали на мелкие дозы по пакетикам для дальнейшего сбыта.
Завершить операцию не удалось – помешали сотрудники УНК УМВД. Обоих задержали, взяли под стражу, наркотик и все для его производства изъяли.
"Кроме того, мужчина хранил у себя дома прекурсор массой почти 400 граммов для производства наркотиков, который также был изъят в ходе обыска", – уточнили в ведомстве.
Попытка обжаловать решение суда первой инстанции не получила отклика: апелляционные жалобы были отклонены. Теперь приговор для обоих вступил в законную силу. Мужчина получил 10,5 лет колонии строгого режима, женщина – 8,5 лет
Ранее в УМВД по Севастополю рассказали о раскрытой схеме обмена лекарств на наркотики, налаженной местной жительницей.
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