https://crimea.ria.ru/20221004/skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-dannye-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124709369.html

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 108 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T10:18

2022-10-04T10:18

2022-10-04T10:18

крым

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 108 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 004 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 158 человек, за весь период – 198 554", - говорится в сообщении.Скончался еще один человек, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 385.В Севастополе подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 85 и 86 лет.Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт >>"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.В больницах развернуто 197 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 94 723 человека, выздоровели - 91 650.

https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html

https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html

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севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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