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Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 108 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T10:18
2022-10-04T10:18
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 108 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 004 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 158 человек, за весь период – 198 554", - говорится в сообщении.Скончался еще один человек, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 385.В Севастополе подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 85 и 86 лет.Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт &gt;&gt;"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.В больницах развернуто 197 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 94 723 человека, выздоровели - 91 650.
https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html
https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 184 случая COVID-19, умерли три человека

10:18 04.10.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 108 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 004 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 158 человек, за весь период – 198 554", - говорится в сообщении.
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Вчера, 03:22Радио "Спутник в Крыму"
Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
Скончался еще один человек, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 385.
В Севастополе подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 85 и 86 лет.
Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт >>
"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
Грипп - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа
В больницах развернуто 197 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 94 723 человека, выздоровели - 91 650.
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
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