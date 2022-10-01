https://crimea.ria.ru/20221001/kak-covid-19-izmenil-epidemicheskuyu-situatsiyu--ekspert-1124685974.html
Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт
Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт
Пандемия COVID-19 изменила эпидемическую ситуацию. В период распространения респираторных заболеваний на первый план вышли ковид, ОРВИ и грипп, в тоже время... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T18:45
2022-10-01T18:45
2022-10-01T18:45
радио "спутник в крыму"
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Пандемия COVID-19 изменила эпидемическую ситуацию. В период распространения респираторных заболеваний на первый план вышли ковид, ОРВИ и грипп, в тоже время специалисты все реже фиксируют другие ранее распространенные инфекции. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.По словам Гудзь, эпидемические сезоны последних трех лет стали особенными, поскольку развиваются на фоне пандемии COVID-19. Она напомнила, что грипп, ОРВИ и новая коронавирсуная инфекция входят в группу респираторных заболеваний, однако протекают и лечатся по-разному.Так, на фоне коронавируса у граждан часто фиксируется микс инфекций – одновременное заражение несколькими вирусами. По мнению врачей, это представляет наибольшую опасность для здоровья и жизни человека.Другая особенность последних лет – это снижение числа заболеваний другими распространенными вирусами. По мнению Гудзь, это связано с повышенным вниманием граждан к личной гигиене и введенными в регионах профилактическими мерами."Кроме коронавируса есть масса других инфекционных заболеваний, так вот в первые два года пандемии они почти не регистрировались, например, энтеровирусная инфекция. Меры, которые мы применяли, снизили распространяемость других инфекционных заболеваний", – отметила эксперт.Вместе с тем, по словам Гудзь, из-за роста заболеваемости COVID-19 в настоящее время общий уровень заболеваемости в регионе превышает норму.
https://crimea.ria.ru/20221001/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124683740.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе
Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт
Эксперт Роспотребнадзора: на фоне пандемии вирусы ковид, ОРВИ и гриппа стали основными
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Пандемия COVID-19 изменила эпидемическую ситуацию. В период распространения респираторных заболеваний на первый план вышли ковид, ОРВИ и грипп, в тоже время специалисты все реже фиксируют другие ранее распространенные инфекции. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.
По словам Гудзь, эпидемические сезоны последних трех лет стали особенными, поскольку развиваются на фоне пандемии COVID-19. Она напомнила, что грипп, ОРВИ и новая коронавирсуная инфекция входят в группу респираторных заболеваний, однако протекают и лечатся по-разному.
Так, на фоне коронавируса у граждан часто фиксируется микс инфекций – одновременное заражение несколькими вирусами. По мнению врачей, это представляет наибольшую опасность для здоровья и жизни человека.
"Если организм не сработает в правильном направлении, могут быть плачевные последствия – различные осложнения, вплоть до летальных исходов", – сказала она в эфире радио "Спутник в Крыму".
Другая особенность последних лет – это снижение числа заболеваний другими распространенными вирусами. По мнению Гудзь, это связано с повышенным вниманием граждан к личной гигиене и введенными в регионах профилактическими мерами.
"Кроме коронавируса есть масса других инфекционных заболеваний, так вот в первые два года пандемии они почти не регистрировались, например, энтеровирусная инфекция. Меры, которые мы применяли, снизили распространяемость других инфекционных заболеваний", – отметила эксперт.
Вместе с тем, по словам Гудзь, из-за роста заболеваемости COVID-19 в настоящее время общий уровень заболеваемости в регионе превышает норму.