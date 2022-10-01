https://crimea.ria.ru/20221001/kak-covid-19-izmenil-epidemicheskuyu-situatsiyu--ekspert-1124685974.html

Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт

Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт

Пандемия COVID-19 изменила эпидемическую ситуацию. В период распространения респираторных заболеваний на первый план вышли ковид, ОРВИ и грипп, в тоже время... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T18:45

2022-10-01T18:45

2022-10-01T18:45

радио "спутник в крыму"

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Пандемия COVID-19 изменила эпидемическую ситуацию. В период распространения респираторных заболеваний на первый план вышли ковид, ОРВИ и грипп, в тоже время специалисты все реже фиксируют другие ранее распространенные инфекции. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.По словам Гудзь, эпидемические сезоны последних трех лет стали особенными, поскольку развиваются на фоне пандемии COVID-19. Она напомнила, что грипп, ОРВИ и новая коронавирсуная инфекция входят в группу респираторных заболеваний, однако протекают и лечатся по-разному.Так, на фоне коронавируса у граждан часто фиксируется микс инфекций – одновременное заражение несколькими вирусами. По мнению врачей, это представляет наибольшую опасность для здоровья и жизни человека.Другая особенность последних лет – это снижение числа заболеваний другими распространенными вирусами. По мнению Гудзь, это связано с повышенным вниманием граждан к личной гигиене и введенными в регионах профилактическими мерами."Кроме коронавируса есть масса других инфекционных заболеваний, так вот в первые два года пандемии они почти не регистрировались, например, энтеровирусная инфекция. Меры, которые мы применяли, снизили распространяемость других инфекционных заболеваний", – отметила эксперт.Вместе с тем, по словам Гудзь, из-за роста заболеваемости COVID-19 в настоящее время общий уровень заболеваемости в регионе превышает норму.

https://crimea.ria.ru/20221001/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124683740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе