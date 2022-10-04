https://crimea.ria.ru/20221004/rosgvardeytsy-likvidirovali-gruppu-diversantov-v-khersonskoy-oblasti-1124710053.html

Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T11:12

2022-10-04T11:12

2022-10-04T11:14

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.С места боестолкновения росгвардейцы изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму ВСУ, добавили в ведомсте.Ранее украинские диверсанты взорвали опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей, вторую специалисты успели разминировать.

https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html

херсонская область

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2022

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, происшествия