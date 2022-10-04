https://crimea.ria.ru/20221004/rosgvardeytsy-likvidirovali-gruppu-diversantov-v-khersonskoy-oblasti-1124710053.html
Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T11:12
2022-10-04T11:12
2022-10-04T11:14
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.С места боестолкновения росгвардейцы изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму ВСУ, добавили в ведомсте.Ранее украинские диверсанты взорвали опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей, вторую специалисты успели разминировать.
https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, происшествия
Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области
11:12 04.10.2022 (обновлено: 11:14 04.10.2022)