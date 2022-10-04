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Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы
Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы
Сохранить сексуальную жизнь на высоком "летнем" уровне в осенне-зимний период, когда она имеет все шансы снизиться почти на четверть из-за уменьшения светового... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T21:56
2022-10-04T19:08
общество
совет эксперта
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сохранить сексуальную жизнь на высоком "летнем" уровне в осенне-зимний период, когда она имеет все шансы снизиться почти на четверть из-за уменьшения светового дня, помогут несколько полезных привычек. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.По словам специалиста, с наступлением осени сексуальная активность большинства людей существенно снижается из-за сокращения светового дня. "Как животные впадают в спячку, так и некоторые люди впадают в сексуальную спячку", – объясняет врач.По сравнению с летом, сексуальная активность осенью падает в среднем на 20%, говорит эксперт. И хотя само по себе уменьшение влечения – явление природное и нормальное и стремление повторить летние подвиги не должно стать панацеей, сгладить этот непростой период, скрасив его необходимыми эмоциями и не позволив депрессии взять верх, все же стоит.Для этого потребуются некоторые усилия, предупреждает врач, так как речь идет о сохранении режима и внимании к своему здоровью."Надо соблюдать режим труда и отдыха, достаточно спать и правильно питаться, получать все необходимые витамины", – сказал Кульгавчук.Кроме того, не стоит забывать о насыщении жизни другими эмоциональными событиями, для чего смотреть позитивные фильмы, ходить в театр и на прогулку.Ранее опрос показал, что треть россиян предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом.
https://crimea.ria.ru/20220919/kak-seks-spasaet-pochki-1124521513.html
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общество, совет эксперта
Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы

Врач-сексолог дал советы по сохранению сексуальной активности на "летнем" уровне

21:56 04.10.2022
 
© niekverlaan-80788/pixabayСон
Сон
© niekverlaan-80788/pixabay
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сохранить сексуальную жизнь на высоком "летнем" уровне в осенне-зимний период, когда она имеет все шансы снизиться почти на четверть из-за уменьшения светового дня, помогут несколько полезных привычек. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
По словам специалиста, с наступлением осени сексуальная активность большинства людей существенно снижается из-за сокращения светового дня.
"Как животные впадают в спячку, так и некоторые люди впадают в сексуальную спячку", – объясняет врач.
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По сравнению с летом, сексуальная активность осенью падает в среднем на 20%, говорит эксперт. И хотя само по себе уменьшение влечения – явление природное и нормальное и стремление повторить летние подвиги не должно стать панацеей, сгладить этот непростой период, скрасив его необходимыми эмоциями и не позволив депрессии взять верх, все же стоит.
Для этого потребуются некоторые усилия, предупреждает врач, так как речь идет о сохранении режима и внимании к своему здоровью.
"Надо соблюдать режим труда и отдыха, достаточно спать и правильно питаться, получать все необходимые витамины", – сказал Кульгавчук.
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Кроме того, не стоит забывать о насыщении жизни другими эмоциональными событиями, для чего смотреть позитивные фильмы, ходить в театр и на прогулку.
"Важно организовывать время для свиданий, уделять внимание друг другу, реже говорить "нет" и чаще "да", – заключил сексолог.
Ранее опрос показал, что треть россиян предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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