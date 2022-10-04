https://crimea.ria.ru/20221004/kak-ne-pozvolit-seksu-uyti-v-zimnyuyu-spyachku--vrach-dal-sovety-1124712564.html

Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы

Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы

Сохранить сексуальную жизнь на высоком "летнем" уровне в осенне-зимний период, когда она имеет все шансы снизиться почти на четверть из-за уменьшения светового... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T21:56

2022-10-04T21:56

2022-10-04T19:08

общество

совет эксперта

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сохранить сексуальную жизнь на высоком "летнем" уровне в осенне-зимний период, когда она имеет все шансы снизиться почти на четверть из-за уменьшения светового дня, помогут несколько полезных привычек. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.По словам специалиста, с наступлением осени сексуальная активность большинства людей существенно снижается из-за сокращения светового дня. "Как животные впадают в спячку, так и некоторые люди впадают в сексуальную спячку", – объясняет врач.По сравнению с летом, сексуальная активность осенью падает в среднем на 20%, говорит эксперт. И хотя само по себе уменьшение влечения – явление природное и нормальное и стремление повторить летние подвиги не должно стать панацеей, сгладить этот непростой период, скрасив его необходимыми эмоциями и не позволив депрессии взять верх, все же стоит.Для этого потребуются некоторые усилия, предупреждает врач, так как речь идет о сохранении режима и внимании к своему здоровью."Надо соблюдать режим труда и отдыха, достаточно спать и правильно питаться, получать все необходимые витамины", – сказал Кульгавчук.Кроме того, не стоит забывать о насыщении жизни другими эмоциональными событиями, для чего смотреть позитивные фильмы, ходить в театр и на прогулку.Ранее опрос показал, что треть россиян предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом.

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общество, совет эксперта