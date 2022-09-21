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Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом
Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом
34% россиян побеждают осеннюю хандру с помощью секса с любимым человеком, еще 32% жителей страны для хорошего настроения покупают ювелирные украшения. Такие... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T21:58
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 34% россиян побеждают осеннюю хандру с помощью секса с любимым человеком, еще 32% жителей страны для хорошего настроения покупают ювелирные украшения. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на аналитиков.На третьем месте, по данным исследования, оказалась покупка новых гаджетов или одежды, 22% развеивают тоску с помощью любимых сериалов и кино, 19% предпочитают веселить себя в компании друзей, 18% россиян выбирают в качестве развлечение покупку бытовой техники. Еще 15% "гоняются" за скидками, остальные борются с сезонной депрессией при помощи курения, алкоголя и других вредных привычек.Аналитики также выяснили, сколько всего россиян чувствуют осеннюю хандру: оказалось, – более половины. Почти столько же опрошенных признались, что осенью чаще встречают грустных или злых людей. При этом большинство опрошенных стремятся делать осенью подарки близким людям.Ранее психолог Екатерина Демурия рассказала, как отличить депрессию от осенней хандры.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html
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общество
Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом

Треть россиян считают секс лучшим лекарством от осенней хандры – опрос

21:58 21.09.2022
 
© Фото: pixabay.comПара
Пара
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 34% россиян побеждают осеннюю хандру с помощью секса с любимым человеком, еще 32% жителей страны для хорошего настроения покупают ювелирные украшения. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на аналитиков.
На третьем месте, по данным исследования, оказалась покупка новых гаджетов или одежды, 22% развеивают тоску с помощью любимых сериалов и кино, 19% предпочитают веселить себя в компании друзей, 18% россиян выбирают в качестве развлечение покупку бытовой техники. Еще 15% "гоняются" за скидками, остальные борются с сезонной депрессией при помощи курения, алкоголя и других вредных привычек.
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Аналитики также выяснили, сколько всего россиян чувствуют осеннюю хандру: оказалось, – более половины. Почти столько же опрошенных признались, что осенью чаще встречают грустных или злых людей. При этом большинство опрошенных стремятся делать осенью подарки близким людям.
Ранее психолог Екатерина Демурия рассказала, как отличить депрессию от осенней хандры.
 
Общество
 
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21:58Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом
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