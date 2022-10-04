https://crimea.ria.ru/20221004/gd-odobrila-eksperiment-po-prodazhe-retsepturnykh-lekarstv-v-roznitsu-v-seti-1124716733.html

ГД одобрила эксперимент по продаже рецептурных лекарств в розницу в Сети

ГД одобрила эксперимент по продаже рецептурных лекарств в розницу в Сети - РИА Новости Крым, 04.10.2022

ГД одобрила эксперимент по продаже рецептурных лекарств в розницу в Сети

Госдума одобрила введение эксперимента по продаже рецептурных лекарств в розницу в Сети. Документ опубликован на сайте ГД. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T19:17

2022-10-04T19:17

2022-10-04T19:01

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Госдума одобрила введение эксперимента по продаже рецептурных лекарств в розницу в Сети. Документ опубликован на сайте ГД.Речь идет о поправке к закону об обращении лекарственных средств, согласно которой розничная торговля рецептурными препаратами разрешается дистанционно."В рамках эксперимента его участники вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту", – говорится в документе.Запрещены к продаже в дистанционном формате лекарства, содержащие сильнодействующие или психотропные вещества, наркотические средства и прекурсоры, иммунобиологические и радиофармацевтические лекарственные препараты, а также лекарства, хранение которых допустимо при температурном режиме ниже 15 градусов и спиртосодержащие препараты, с долей этилового спирта более 25%.Кроме того, запрещено продавать в розницу в Сети лекарственные препараты, изготовленные непосредственно аптечными организациями.Отмечается, что при продаже лекарств личность человека, на которого оформлен рецепт, в обязательном порядке будет идентифицироваться аптеками.Согласно законопроекту, участниками эксперимента являются уполномоченный федеральный орган исполнительной власти субъекта РФ, а также медицинские организации и аптеки, которые, как отмечается в документе, имеют право отказаться от участия в эксперименте.Эксперимент должен стартовать в марте 2023 года и продлится три года. Его распространение ограничится Москвой и двумя областями – Московской и Белгородской.Ранее преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики Самарского медуниверситета Евгения Рыжкова рассказала, прием каких препаратов может стоить водителю прав.

https://crimea.ria.ru/20220719/lekarstva-po-retseptu-onlayn-roszdravnadzor-otsenil-eksperiment-1123894326.html

https://crimea.ria.ru/20220401/v-rossii-rasshiren-perechen-zhiznenno-vazhnykh-preparatov-1122817304.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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