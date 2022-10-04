https://crimea.ria.ru/20221004/70-tysyach-dobrovoltsev-podali-zayavki-na-uchastie-v-svo-cherez-gosuslugi-1124709047.html

70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги

70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги - РИА Новости Крым, 04.10.2022

70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги

Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T09:54

2022-10-04T09:54

2022-10-04T09:54

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО >>"С начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.По его словам, баннер появился на сайте в минувшие выходные, за это время через него уже записались две тысячи добровольцев. Второй новый сервис на Госуслугах, который также заработал в выходные дни, предназначен для обжалования призыва по частичной мобилизации.Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку >>Ранее в Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество