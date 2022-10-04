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70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги - РИА Новости Крым, 04.10.2022
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T09:54
2022-10-04T09:54
2022-10-04T09:54
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО >>"С начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.По его словам, баннер появился на сайте в минувшие выходные, за это время через него уже записались две тысячи добровольцев. Второй новый сервис на Госуслугах, который также заработал в выходные дни, предназначен для обжалования призыва по частичной мобилизации.Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку >>Ранее в Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
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частичная мобилизация, общество
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
Чернышенко: через Госуслуги на участие в спецоперации подали заявки 70 тысяч добровольцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
"С начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.
По его словам, баннер появился на сайте в минувшие выходные, за это время через него уже записались две тысячи добровольцев. Второй новый сервис на Госуслугах, который также заработал в выходные дни, предназначен для обжалования призыва по частичной мобилизации.
Ранее в Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью
.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.