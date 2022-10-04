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70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги - РИА Новости Крым, 04.10.2022
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T09:54
2022-10-04T09:54
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО &gt;&gt;"С начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.По его словам, баннер появился на сайте в минувшие выходные, за это время через него уже записались две тысячи добровольцев. Второй новый сервис на Госуслугах, который также заработал в выходные дни, предназначен для обжалования призыва по частичной мобилизации.Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку &gt;&gt;Ранее в Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
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96
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частичная мобилизация, общество
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги

Чернышенко: через Госуслуги на участие в спецоперации подали заявки 70 тысяч добровольцев

09:54 04.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Через портал госуслуг на участие в специальной военной операции с ее начала заявились более 70 тысяч добровольцев. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО >>
"С начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.
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По его словам, баннер появился на сайте в минувшие выходные, за это время через него уже записались две тысячи добровольцев. Второй новый сервис на Госуслугах, который также заработал в выходные дни, предназначен для обжалования призыва по частичной мобилизации.
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Ранее в Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью.
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Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
Частичная мобилизацияОбщество
 
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