https://crimea.ria.ru/20221003/v-gosdume-predlozhili-obespechit-mobilizovannykh-besplatnoy-svyazyu-1124699736.html

В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью

В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью

Мобилизованных военных предложили обеспечить бесплатной сотовой связью на время подготовки, а также в период непосредственного участия в боевых действиях. С... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T13:22

2022-10-03T13:22

2022-10-03T13:22

частичная мобилизация

государственная дума рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованных военных предложили обеспечить бесплатной сотовой связью на время подготовки, а также в период непосредственного участия в боевых действиях. С такой инициативой в Минцифры обратился глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов."Связь с семьей – то, чем необходимо обеспечить мобилизуемых и во время подготовки, и в период службы. И связь эта должна быть бесплатной", – написал Нилов в своем Telegram-канале."Необходимо проработать порядок предоставления перечня военнослужащих, которым необходимо будет предоставить сим-карты и бесплатную связь со всеми регионами России", – говорится в обращении на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, государственная дума рф, армия и флот