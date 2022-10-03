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В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью
В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью
Мобилизованных военных предложили обеспечить бесплатной сотовой связью на время подготовки, а также в период непосредственного участия в боевых действиях. С... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T13:22
2022-10-03T13:22
частичная мобилизация
государственная дума рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованных военных предложили обеспечить бесплатной сотовой связью на время подготовки, а также в период непосредственного участия в боевых действиях. С такой инициативой в Минцифры обратился глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов."Связь с семьей – то, чем необходимо обеспечить мобилизуемых и во время подготовки, и в период службы. И связь эта должна быть бесплатной", – написал Нилов в своем Telegram-канале."Необходимо проработать порядок предоставления перечня военнослужащих, которым необходимо будет предоставить сим-карты и бесплатную связь со всеми регионами России", – говорится в обращении на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
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частичная мобилизация, государственная дума рф, армия и флот
В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью

Мобилизованных военных предложили обеспечить бесплатной мобильной связью

13:22 03.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон в руках мужчины. Архивное фото
Смартфон в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованных военных предложили обеспечить бесплатной сотовой связью на время подготовки, а также в период непосредственного участия в боевых действиях. С такой инициативой в Минцифры обратился глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
"Связь с семьей – то, чем необходимо обеспечить мобилизуемых и во время подготовки, и в период службы. И связь эта должна быть бесплатной", – написал Нилов в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что данная задача является "крайне сложной", так как на присоединенных территориях пока не работают российские мобильные операторы. Поэтому необходимо проработать механизм, который позволит предоставить военнослужащим сим-карты местных операторов. Но работать над этим уже можно и нужно, уверен он.
"Необходимо проработать порядок предоставления перечня военнослужащих, которым необходимо будет предоставить сим-карты и бесплатную связь со всеми регионами России", – говорится в обращении на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
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