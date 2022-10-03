https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
Тактическое ядерное оружие: что есть у России - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не может уничтожить целые города и предназначено для точечных ударов по расположению противника. В... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T19:21
2022-10-03T19:21
2022-10-03T19:21
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/12/03/120324_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_43292d5fe6576dc66145aa35724cfc56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не может уничтожить целые города и предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие >>Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.Кроме того, как пояснил РИА Новости Крым военный эксперт Виктор Литвиненко, существуют боеприпасы-носители тактического ядерного оружия и для артиллерии сухопутных войск калибром свыше 152-мм.Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной страны. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу.
https://crimea.ria.ru/20221003/ekspert-obyasnil-perepolokh-v-nato-iz-za-atomnoy-podlodki-belgorod--1124698712.html
https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/12/03/120324_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_dac796ace88b7e8163058ed39e707b76.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, российская федерация (россия, рф)
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
Что такое тактическое ядерное оружие — справка
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не может уничтожить целые города и предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.
Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.
Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.
Кроме того, как пояснил РИА Новости Крым
военный эксперт Виктор Литвиненко, существуют боеприпасы-носители тактического ядерного оружия и для артиллерии сухопутных войск калибром свыше 152-мм.
"Например, самоходная гаубица "Мста" и самоходная артиллерийская установка "Гиацинт". Конечно, мелкий калибр соответственно дает меньший урон. Но основной вопрос в том, что ни тактическое, ни стратегическое вооружение не применялось на практике в боевых действиях. Поэтому последствия его использования могут быть очень серьезными. Ядерное оружие должно оставаться оружием сдерживания", — считает эксперт.
Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной страны. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу.