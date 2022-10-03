https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html

Тактическое ядерное оружие: что есть у России

Тактическое ядерное оружие: что есть у России - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Тактическое ядерное оружие: что есть у России

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не может уничтожить целые города и предназначено для точечных ударов по расположению противника. В... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T19:21

2022-10-03T19:21

2022-10-03T19:21

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не может уничтожить целые города и предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие >>Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.Кроме того, как пояснил РИА Новости Крым военный эксперт Виктор Литвиненко, существуют боеприпасы-носители тактического ядерного оружия и для артиллерии сухопутных войск калибром свыше 152-мм.Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной страны. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу.

https://crimea.ria.ru/20221003/ekspert-obyasnil-perepolokh-v-nato-iz-za-atomnoy-podlodki-belgorod--1124698712.html

https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, российская федерация (россия, рф)