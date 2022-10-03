https://crimea.ria.ru/20221003/ratifikatsiya-dogovorov-o-prisoedinenii-kak-proydet-protsedura-1124700698.html

Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура

Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура

В понедельник Госдума рассматривает внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров о вхождении Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T14:22

2022-10-03T14:22

2022-10-03T14:31

российская федерация (россия, рф)

ситуация с возможной передачей херсонеса рпц

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

политика

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В понедельник Госдума рассматривает внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.30 сентября в Кремле были подписаны договоры о вхождении новых территорий в состав России. После этого президент России Владимир Путин обратился в Конституционный суд (КС) для проверки этого акта на соответствие Основному закону. 2 октября КС одобрил пакет документов о принятии новых субъектов. Согласно его постановлению, все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции РФ.Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда >>Глава государства внес договоры на ратификацию в Госдуму и одновременно внес проекты федеральных конституционных законов о принятии регионов в свой состав и образовании новых субъектов. Эти документы должны быть одобренными в трех чтениях Думой.Докладчиком по четырем законопроектам о ратификации выступает министр иностранных дел Сергей Лавров. С содокладом выступит глава комитета палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Все четыре конституционных законопроекта о принятии в состав РФ новых регионов представит Павел Крашенинников.Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.Предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Совет Госдумы уже утвердил депутатов-координаторов по взаимодействию с новыми субъектами. Было определено, что нижнюю палату российского парламента в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР – Дмитрий Саблин, в Запорожской области – Герой России Андрей Красов, в Херсонской области – Глеб Хор.

https://crimea.ria.ru/20221003/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-granitsakh-novykh-oblastey-1124699871.html

https://crimea.ria.ru/20221003/zhiteli-novykh-subektov-poluchat-pasporta-rf-v-uproschennom-poryadke-1124700207.html

https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), ситуация с возможной передачей херсонеса рпц, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, политика, государственная дума рф