https://crimea.ria.ru/20221003/chto-privedet-k-raspadu-nato--mnenie-iz-ssha--1124697157.html

Что приведет к распаду НАТО – мнение из США

Что приведет к распаду НАТО – мнение из США - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Что приведет к распаду НАТО – мнение из США

Стремление Польши, а также ряда элит США развязать войну с РФ приведет к распаду НАТО. Такое мнение в эфире канала Fox News высказал полковник американских... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T09:48

2022-10-03T09:48

2022-10-03T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Стремление Польши, а также ряда элит США развязать войну с РФ приведет к распаду НАТО. Такое мнение в эфире канала Fox News высказал полковник американских вооруженных сил в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, его цитирует РИА Новости.Он добавил, что население Германии в своем большинстве не поддерживают курс на войну с РФ.В России не раз отмечали, что НАТО стремится к конфронтации с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что агрессивные действия и дальнейшее расширение Альянса не принесет Европе безопасности. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Москва продолжает быть открытой для диалога с НАТО, однако на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов стран-членов из-за Украины.

https://crimea.ria.ru/20220929/ssha-fakticheski-stali-storonoy-konflikta-na-ukraine--mid-rf-1124664387.html

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нато, российская федерация (россия, рф), политика, сша, в мире