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Что приведет к распаду НАТО – мнение из США - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Что приведет к распаду НАТО – мнение из США
Что приведет к распаду НАТО – мнение из США - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Что приведет к распаду НАТО – мнение из США
Стремление Польши, а также ряда элит США развязать войну с РФ приведет к распаду НАТО. Такое мнение в эфире канала Fox News высказал полковник американских... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T09:48
2022-10-03T09:48
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Стремление Польши, а также ряда элит США развязать войну с РФ приведет к распаду НАТО. Такое мнение в эфире канала Fox News высказал полковник американских вооруженных сил в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, его цитирует РИА Новости.Он добавил, что население Германии в своем большинстве не поддерживают курс на войну с РФ.В России не раз отмечали, что НАТО стремится к конфронтации с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что агрессивные действия и дальнейшее расширение Альянса не принесет Европе безопасности. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Москва продолжает быть открытой для диалога с НАТО, однако на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов стран-членов из-за Украины.
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нато, российская федерация (россия, рф), политика, сша, в мире
Что приведет к распаду НАТО – мнение из США

Полковник Макгрегор: курс на войну с Россией приведет к распаду НАТО

09:48 03.10.2022
 
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Стремление Польши, а также ряда элит США развязать войну с РФ приведет к распаду НАТО. Такое мнение в эфире канала Fox News высказал полковник американских вооруженных сил в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, его цитирует РИА Новости.
"Никто не хочет воевать с Россией, кроме поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне <...> Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет", – сказал Макгрегор.
Он добавил, что население Германии в своем большинстве не поддерживают курс на войну с РФ.
В России не раз отмечали, что НАТО стремится к конфронтации с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что агрессивные действия и дальнейшее расширение Альянса не принесет Европе безопасности. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Москва продолжает быть открытой для диалога с НАТО, однако на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов стран-членов из-за Украины.
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