Рейтинг@Mail.ru
В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-obespokoeny-opustosheniem-voennykh-arsenalov-iz-za-ukrainy--ekspert-1124695715.html
В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт
В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт
В Вашингтоне и Брюсселе все больше беспокойств вызывает опустошение военных арсеналов стран НАТО, которые спустили на Украину, отмечает политолог-американист... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T08:02
2022-10-03T08:02
в мире
мнения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942156_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_e53511e902284b2390236b824898a1a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Вашингтоне и Брюсселе все больше беспокойств вызывает опустошение военных арсеналов стран НАТО, которые спустили на Украину, отмечает политолог-американист Малек Дудаков.Помимо "снарядного голода", в армии США намечается и "ракетный голод". Киев получил 8,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам Дудакова, это "почти все, что хранилось в резервах США". Для их пополнения понадобится до 10 лет, поскольку производство "джавелинов" составляет около 800 штук в год.С этим и связано то, почему в недавних траншах Украине не было ни новых 155-мм гаубиц или снарядов к ним, ни "джавелинов" со стингерами, полагает эксперт. Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS, которые в свою очередь тоже заканчиваются"В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS - однако в течение двух лет, пока их произведут, и только на смену потерянных машин. США планируют производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае, если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35", - добавил Дудаков.Аналитик констатирует, что без перевода американского ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно, а в нынешней ситуации военная промышленность США не справляется с заказами.
https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html
https://crimea.ria.ru/20220929/ssha-fakticheski-stali-storonoy-konflikta-na-ukraine--mid-rf-1124664387.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942156_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_6ac66cd34f4c53c90537d68e38faca37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мнения, украина
В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт

Политолог Дудаков: в США и НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины

08:02 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкВоенная техника НАТО
Военная техника НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Вашингтоне и Брюсселе все больше беспокойств вызывает опустошение военных арсеналов стран НАТО, которые спустили на Украину, отмечает политолог-американист Малек Дудаков.
"США с марта Вашингтон поставил Киеву 840 тысяч 155-мм снарядов для гаубиц Howitzer. Их в резерве Пентагона практически не осталось, если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тысяч штук – Украина столько прожигает за каждые две недели конфликта", – написал аналитик в своем Telegram-канале.
Доллары США
30 сентября, 12:31
Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение
Помимо "снарядного голода", в армии США намечается и "ракетный голод". Киев получил 8,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам Дудакова, это "почти все, что хранилось в резервах США". Для их пополнения понадобится до 10 лет, поскольку производство "джавелинов" составляет около 800 штук в год.
С этим и связано то, почему в недавних траншах Украине не было ни новых 155-мм гаубиц или снарядов к ним, ни "джавелинов" со стингерами, полагает эксперт. Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS, которые в свою очередь тоже заканчиваются
"В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS - однако в течение двух лет, пока их произведут, и только на смену потерянных машин. США планируют производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае, если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35", - добавил Дудаков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:22
США фактически стали стороной конфликта на Украине – МИД РФ
Аналитик констатирует, что без перевода американского ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно, а в нынешней ситуации военная промышленность США не справляется с заказами.
 
В миреМненияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке
08:37Названы женские имена, "притягивающие" богатство
08:02В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт
07:36"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"
07:02Больше двадцати улиц Симферополя на два дня останутся без света
03:22Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 октября
20:49Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено
20:03Главные события и заявления дня: 2 октября
19:52Чего нельзя скрыть от своей собаки – новые исследования ученых
19:38Российские ученые обнаружили новый астероид, приближающийся к Земле
19:07Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни
18:56Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов
18:24В Крым идет похолодание
18:11В каких границах новые субъекты войдут в Россию
17:45Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе в Крыму
17:31Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
17:09Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
16:47Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
Лента новостейМолния