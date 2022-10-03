https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-obespokoeny-opustosheniem-voennykh-arsenalov-iz-za-ukrainy--ekspert-1124695715.html

В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт

В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В НАТО обеспокоены опустошением военных арсеналов из-за Украины – эксперт

В Вашингтоне и Брюсселе все больше беспокойств вызывает опустошение военных арсеналов стран НАТО, которые спустили на Украину, отмечает политолог-американист... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T08:02

2022-10-03T08:02

2022-10-03T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Вашингтоне и Брюсселе все больше беспокойств вызывает опустошение военных арсеналов стран НАТО, которые спустили на Украину, отмечает политолог-американист Малек Дудаков.Помимо "снарядного голода", в армии США намечается и "ракетный голод". Киев получил 8,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам Дудакова, это "почти все, что хранилось в резервах США". Для их пополнения понадобится до 10 лет, поскольку производство "джавелинов" составляет около 800 штук в год.С этим и связано то, почему в недавних траншах Украине не было ни новых 155-мм гаубиц или снарядов к ним, ни "джавелинов" со стингерами, полагает эксперт. Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS, которые в свою очередь тоже заканчиваются"В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS - однако в течение двух лет, пока их произведут, и только на смену потерянных машин. США планируют производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае, если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35", - добавил Дудаков.Аналитик констатирует, что без перевода американского ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно, а в нынешней ситуации военная промышленность США не справляется с заказами.

https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html

https://crimea.ria.ru/20220929/ssha-fakticheski-stali-storonoy-konflikta-na-ukraine--mid-rf-1124664387.html

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