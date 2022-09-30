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Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта
Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговорный процесс, так как получит сопротивление внутри страны и со стороны Запада, что приведет его... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T18:55
2022-09-30T18:55
украина
российская федерация (россия, рф)
в мире
политика
мнения
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговорный процесс, так как получит сопротивление внутри страны и со стороны Запада, что приведет его к политическому краху. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Но, по мнению Шатилова, гораздо важнее то, что потеряет от этих переговоров Запад, так как он долгое время настраивал антироссийскую политику на Украине."По большому счету, важнее другое, Зеленский просто делал все, что ему предлагалось из-за океана. Поэтому в этой ситуации проигравшими окажутся Соединенные Штаты Америки и в принципе весь англосаксонский мир, который инициировал это противостояние своей безудержной расширительной политикой присутствия НАТО на востоке и русофобскими риториками. В этой ситуации Вашингтон и Лондон будут чувствовать себя проигравшими, если вдруг какие-то договоренности будут заключены", — объяснил он.США фактически стали стороной конфликта на Украине – МИД РФ &gt;&gt;Эксперт также отметил, что при нынешней ситуации, когда Украина уже потеряла часть территорий безвозвратно, ей будет тяжело найти любые компромиссные решения, которые могли бы стать основой переговорного процесса."Тем более, что было подчеркнуто, что поезд ушел, Запорожье, Херсонщина, Донецк и Луганск вошли в состав Российской Федерации. Поэтому не столько украинская элита, сколько верхушка Лондона и Вашингтона не захотят этого мира. Тем более, что американцы готовы воевать с Россией до последнего украинца. Думаю, они будут провоцировать агрессивную политику Киева и подталкивать Украину к дальнейшему вооруженному противостоянию с Россией", — заключил он.Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России &gt;&gt;Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия призывает киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-prizval-kiev-prekratit-ogon-i-vernutsya-za-stol-peregovorov-1124676317.html
https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html
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российская федерация (россия, рф)
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Сергей Жабин
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украина, российская федерация (россия, рф), в мире, политика, мнения, авторы
Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта

Эксперт Шатилов оценил вероятность переговоров Путина и Зеленского

18:55 30.09.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговорный процесс, так как получит сопротивление внутри страны и со стороны Запада, что приведет его к политическому краху. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
"Если Украина не пошла на переговоры во времена Минских соглашений, если она не пошла на переговоры в Стамбуле, не пошла на более-менее компромиссные договоренности, которые ей предлагались — мне кажется, что после утраты четырех своих субъектов Зеленский вряд ли пойдет на переговоры. Потому что его внутри оставшейся страны не поймут — за что погибли 200-250 тысяч человек. В этой ситуации это будет означать его политический крах", — предположил эксперт.
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Но, по мнению Шатилова, гораздо важнее то, что потеряет от этих переговоров Запад, так как он долгое время настраивал антироссийскую политику на Украине.
"По большому счету, важнее другое, Зеленский просто делал все, что ему предлагалось из-за океана. Поэтому в этой ситуации проигравшими окажутся Соединенные Штаты Америки и в принципе весь англосаксонский мир, который инициировал это противостояние своей безудержной расширительной политикой присутствия НАТО на востоке и русофобскими риториками. В этой ситуации Вашингтон и Лондон будут чувствовать себя проигравшими, если вдруг какие-то договоренности будут заключены", — объяснил он.
США фактически стали стороной конфликта на Украине – МИД РФ >>
Эксперт также отметил, что при нынешней ситуации, когда Украина уже потеряла часть территорий безвозвратно, ей будет тяжело найти любые компромиссные решения, которые могли бы стать основой переговорного процесса.
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"Тем более, что было подчеркнуто, что поезд ушел, Запорожье, Херсонщина, Донецк и Луганск вошли в состав Российской Федерации. Поэтому не столько украинская элита, сколько верхушка Лондона и Вашингтона не захотят этого мира. Тем более, что американцы готовы воевать с Россией до последнего украинца. Думаю, они будут провоцировать агрессивную политику Киева и подталкивать Украину к дальнейшему вооруженному противостоянию с Россией", — заключил он.
Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России >>
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия призывает киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.
 
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