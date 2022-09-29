https://crimea.ria.ru/20220929/ekspert-zayavil-o-dvoynom-udare-menyayuschem-rasklad-svo-v-polzu-rossii-1124650904.html
Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России
Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России
Вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ способны привести к изменению... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T03:11
2022-09-29T03:11
2022-09-29T03:11
радио "спутник в крыму"
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ способны привести к изменению соотношения сил в ходе специальной военной операции в пользу России, считает политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, "выравнивание ситуации происходит буквально в эти дни", после чего Россия "вернет себе стратегическую инициативу".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pervuyu-gruppu-rezervistov-iz-kryma-i-sevastopolya-provodili-na-poligon-1124640979.html
https://crimea.ria.ru/20220927/politolog-ulichila-zapad-v-izbiratelnoy-demokratii-po-referendumam-1124632300.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, мнения
Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России
Политолог: присоединение новых регионов и мобилизация изменят расклад СВО в пользу России
СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ способны привести к изменению соотношения сил в ходе специальной военной операции в пользу России, считает политолог Андрей Никифоров.
"Включение четырех новых регионов в состав России и частичная мобилизация – это двойной удар, комплекс ответных мер, которые создают совсем другую ситуацию. Это действие способно привести к тому, что изменится соотношение сил на полях сражений. И уже неважно, воспринял Запад этот сигнал или нет – процесс уже запущен", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Никифорова, "выравнивание ситуации происходит буквально в эти дни", после чего Россия "вернет себе стратегическую инициативу".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.