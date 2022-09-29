https://crimea.ria.ru/20220929/ekspert-zayavil-o-dvoynom-udare-menyayuschem-rasklad-svo-v-polzu-rossii-1124650904.html

Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России

Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России

Вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ способны привести к изменению... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T03:11

2022-09-29T03:11

2022-09-29T03:11

радио "спутник в крыму"

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ способны привести к изменению соотношения сил в ходе специальной военной операции в пользу России, считает политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, "выравнивание ситуации происходит буквально в эти дни", после чего Россия "вернет себе стратегическую инициативу".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pervuyu-gruppu-rezervistov-iz-kryma-i-sevastopolya-provodili-na-poligon-1124640979.html

https://crimea.ria.ru/20220927/politolog-ulichila-zapad-v-izbiratelnoy-demokratii-po-referendumam-1124632300.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, мнения