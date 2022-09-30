https://crimea.ria.ru/20220930/v-minoborony-soobschili-ob-ocherednom-udare-vsu-po-zaporozhskoy-aes-1124674495.html

В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС

В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.09.2022

В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС

После очередных обстрелов территории вблизи Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка находится в норме. Огневые средства противника подавлены. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T14:01

2022-09-30T14:01

2022-09-30T14:01

заэс (запорожская атомная электростанция)

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. После очередных обстрелов территории вблизи Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка находится в норме. Огневые средства противника подавлены. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции", — сообщили в оборонном ведомстве.По информации Минобороны, удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. По информации главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, на территорию ЗАЭС был сброшен беспилотник, реактор поврежден не был, огонь вспыхнул на вспомогательной инфраструктуре.

https://crimea.ria.ru/20220929/situatsiya-na-2-m-energobloke-zaporozhskoy--aes-chto-izvestno-1124664626.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), запорожская область