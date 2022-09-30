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В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС
В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.09.2022
В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС
После очередных обстрелов территории вблизи Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка находится в норме. Огневые средства противника подавлены. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T14:01
2022-09-30T14:01
заэс (запорожская атомная электростанция)
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. После очередных обстрелов территории вблизи Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка находится в норме. Огневые средства противника подавлены. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции", — сообщили в оборонном ведомстве.По информации Минобороны, удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. По информации главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, на территорию ЗАЭС был сброшен беспилотник, реактор поврежден не был, огонь вспыхнул на вспомогательной инфраструктуре.
https://crimea.ria.ru/20220929/situatsiya-na-2-m-energobloke-zaporozhskoy--aes-chto-izvestno-1124664626.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), запорожская область
В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ продолжают бить по району ЗАЭС, провоцируя техногенную катастрофу

14:01 30.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. После очередных обстрелов территории вблизи Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка находится в норме. Огневые средства противника подавлены. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции", — сообщили в оборонном ведомстве.
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По информации Минобороны, удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области.
"Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в норме", — заверили в министерстве.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. По информации главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, на территорию ЗАЭС был сброшен беспилотник, реактор поврежден не был, огонь вспыхнул на вспомогательной инфраструктуре.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская область
 
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