https://crimea.ria.ru/20220929/kakie-kategorii-zemel-v-krymu-poluchat-uchastniki-svo-1124660194.html

Какие категории земель в Крыму получат участники СВО

Какие категории земель в Крыму получат участники СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Какие категории земель в Крыму получат участники СВО

Земельные участки, которые будут выделены в Крыму участникам специальной военной операции, можно будет использовать под индивидуальное строительство, ведение... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T20:02

2022-09-29T20:02

2022-09-29T20:02

частичная мобилизация

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Земельные участки, которые будут выделены в Крыму участникам специальной военной операции, можно будет использовать под индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и садоводство для собственных нужд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила зампредседателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.Законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, был принят в первом чтении в среду.По словам гостьи студии, документ будет дорабатываться и уточняться перед вторым и третьим чтениями, чтобы сделать процедуры максимально понятной и прозрачной. Например, будет уточнено, на какие именно категории будет распространяться данная льгота. Сейчас в тексте документа используется общая формулировка "участники СВО".Также стало известно, что отбором земель и земельных участков, которые находятся в республиканской и муниципальной собственности, будет заниматься уполномоченный орган. Уточняется, что формированием и выделением земли также будут заниматься сотрудники этой организации.Ранее министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич пояснила этапы предоставления земельных участков в рамках данной меры соцподдержки.

https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, крым