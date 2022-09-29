Какие категории земель в Крыму получат участники СВО
Участники СВО в Крыму получат землю под индивидуальное строительство и садоводство
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Земельные участки, которые будут выделены в Крыму участникам специальной военной операции, можно будет использовать под индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и садоводство для собственных нужд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила зампредседателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, был принят в первом чтении в среду.
"Единственным жестким критерием для предоставления земли является наличие постоянной регистрации в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, закон предусматривает прекращение постановки в очередь на получение земельного участка тех лиц, которые обеспечены жилой площадью не более 10 квадратных метров", – подчеркнула Пономаренко. То есть, если лица встали на очередь до дня принятия этого закона, они сохраняют право получить этот земельный участок, пояснила она.
По словам гостьи студии, документ будет дорабатываться и уточняться перед вторым и третьим чтениями, чтобы сделать процедуры максимально понятной и прозрачной. Например, будет уточнено, на какие именно категории будет распространяться данная льгота. Сейчас в тексте документа используется общая формулировка "участники СВО".
Также стало известно, что отбором земель и земельных участков, которые находятся в республиканской и муниципальной собственности, будет заниматься уполномоченный орган. Уточняется, что формированием и выделением земли также будут заниматься сотрудники этой организации.
Ранее министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич пояснила этапы предоставления земельных участков в рамках данной меры соцподдержки.