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Какие категории земель в Крыму получат участники СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Какие категории земель в Крыму получат участники СВО
Какие категории земель в Крыму получат участники СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Какие категории земель в Крыму получат участники СВО
Земельные участки, которые будут выделены в Крыму участникам специальной военной операции, можно будет использовать под индивидуальное строительство, ведение... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T20:02
2022-09-29T20:02
частичная мобилизация
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Земельные участки, которые будут выделены в Крыму участникам специальной военной операции, можно будет использовать под индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и садоводство для собственных нужд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила зампредседателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.Законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, был принят в первом чтении в среду.По словам гостьи студии, документ будет дорабатываться и уточняться перед вторым и третьим чтениями, чтобы сделать процедуры максимально понятной и прозрачной. Например, будет уточнено, на какие именно категории будет распространяться данная льгота. Сейчас в тексте документа используется общая формулировка "участники СВО".Также стало известно, что отбором земель и земельных участков, которые находятся в республиканской и муниципальной собственности, будет заниматься уполномоченный орган. Уточняется, что формированием и выделением земли также будут заниматься сотрудники этой организации.Ранее министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич пояснила этапы предоставления земельных участков в рамках данной меры соцподдержки.
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
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частичная мобилизация, крым
Какие категории земель в Крыму получат участники СВО

Участники СВО в Крыму получат землю под индивидуальное строительство и садоводство

20:02 29.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи на даче
Москвичи на даче - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Земельные участки, которые будут выделены в Крыму участникам специальной военной операции, можно будет использовать под индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и садоводство для собственных нужд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила зампредседателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, был принят в первом чтении в среду.

"Единственным жестким критерием для предоставления земли является наличие постоянной регистрации в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, закон предусматривает прекращение постановки в очередь на получение земельного участка тех лиц, которые обеспечены жилой площадью не более 10 квадратных метров", – подчеркнула Пономаренко. То есть, если лица встали на очередь до дня принятия этого закона, они сохраняют право получить этот земельный участок, пояснила она.

По словам гостьи студии, документ будет дорабатываться и уточняться перед вторым и третьим чтениями, чтобы сделать процедуры максимально понятной и прозрачной. Например, будет уточнено, на какие именно категории будет распространяться данная льгота. Сейчас в тексте документа используется общая формулировка "участники СВО".
Также стало известно, что отбором земель и земельных участков, которые находятся в республиканской и муниципальной собственности, будет заниматься уполномоченный орган. Уточняется, что формированием и выделением земли также будут заниматься сотрудники этой организации.
Ранее министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич пояснила этапы предоставления земельных участков в рамках данной меры соцподдержки.
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