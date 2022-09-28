https://crimea.ria.ru/20220928/v-minzdrave-rf-soobschili-ob-ugroze-dlya-zhizni-ranennykh-v-izhevske-detey-1124651142.html

В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей

В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей

Один из пострадавших при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T15:27

2022-09-28T15:27

2022-09-28T15:44

происшествия

здравоохранение в россии

михаил мурашко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один из пострадавших при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.Он отметил, что еще восемь детей остаются в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней тяжести. Ухудшений медики не наблюдают, добавил глава Минздрава.Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой.Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.Ранее 15 пострадавших, в том числе 13 детей, по решению консилиума с участием местных врачей и специалистов федеральных медицинских центров бортом МЧС были направлены в клиники Москвы. Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал оказать всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших, в том числе тем, кто сопровождает раненых в столицу. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Установлено, что подозреваемый состоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом шизофрения. В Следкоме также сообщили, что он был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pomogut-semyam-pogibshikh-i-postradavshikh-pri-strelbe-v-izhevske-1124644306.html

https://crimea.ria.ru/20220927/napavshiy-na-shkolu-v-izhevske-byl-priverzhentsem-ideologii-kolumbayna-1124641653.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, здравоохранение в россии, михаил мурашко, общество