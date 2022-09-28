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В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
Один из пострадавших при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T15:27
2022-09-28T15:44
происшествия
здравоохранение в россии
михаил мурашко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один из пострадавших при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.Он отметил, что еще восемь детей остаются в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней тяжести. Ухудшений медики не наблюдают, добавил глава Минздрава.Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой.Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.Ранее 15 пострадавших, в том числе 13 детей, по решению консилиума с участием местных врачей и специалистов федеральных медицинских центров бортом МЧС были направлены в клиники Москвы. Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал оказать всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших, в том числе тем, кто сопровождает раненых в столицу. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Установлено, что подозреваемый состоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом шизофрения. В Следкоме также сообщили, что он был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*.*Движение признано террористическим и запрещено в России
https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pomogut-semyam-pogibshikh-i-postradavshikh-pri-strelbe-v-izhevske-1124644306.html
https://crimea.ria.ru/20220927/napavshiy-na-shkolu-v-izhevske-byl-priverzhentsem-ideologii-kolumbayna-1124641653.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, здравоохранение в россии, михаил мурашко, общество
В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей

Глава Минздрава: один раненный в Ижевске ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

15:27 28.09.2022 (обновлено: 15:44 28.09.2022)
 
© Depositphotos AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Depositphotos AlexLipa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один из пострадавших при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.
"Один крайне тяжелый ребенок", – сказал Мурашко.
Он отметил, что еще восемь детей остаются в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней тяжести. Ухудшений медики не наблюдают, добавил глава Минздрава.
Эвакуация пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Вчера, 19:31
Как помогут семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой.
Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.
Цветы у школы №88 в Ижевске
Вчера, 16:38
Напавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии "Колумбайна"*
Ранее 15 пострадавших, в том числе 13 детей, по решению консилиума с участием местных врачей и специалистов федеральных медицинских центров бортом МЧС были направлены в клиники Москвы. Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал оказать всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших, в том числе тем, кто сопровождает раненых в столицу.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Установлено, что подозреваемый состоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом шизофрения. В Следкоме также сообщили, что он был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*.
*Движение признано террористическим и запрещено в России
 
ПроисшествияЗдравоохранение в РоссииМихаил МурашкоОбщество
 
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