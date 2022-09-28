В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
Глава Минздрава: один раненный в Ижевске ребенок находится в крайне тяжелом состоянии
15:27 28.09.2022 (обновлено: 15:44 28.09.2022)
© Depositphotos AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
© Depositphotos AlexLipa
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один из пострадавших при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.
"Один крайне тяжелый ребенок", – сказал Мурашко.
Он отметил, что еще восемь детей остаются в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней тяжести. Ухудшений медики не наблюдают, добавил глава Минздрава.
Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой.
Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.
Ранее 15 пострадавших, в том числе 13 детей, по решению консилиума с участием местных врачей и специалистов федеральных медицинских центров бортом МЧС были направлены в клиники Москвы. Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал оказать всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших, в том числе тем, кто сопровождает раненых в столицу.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Установлено, что подозреваемый состоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом шизофрения. В Следкоме также сообщили, что он был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*.
*Движение признано террористическим и запрещено в России