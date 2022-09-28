https://crimea.ria.ru/20220928/detonatsiya-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti--14-ranenykh-1124653855.html

Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых

Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых

При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T17:49

2022-09-28T17:49

2022-09-28T18:09

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, причиной детонации стал человеческий фактор.Он уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы, идет расследование.ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа >>После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. В регионе введен высокий уровень террористической опасности.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия