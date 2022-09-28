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Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых
Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых
При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T17:49
2022-09-28T18:09
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, причиной детонации стал человеческий фактор.Он уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы, идет расследование.ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа &gt;&gt;После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. В регионе введен высокий уровень террористической опасности.
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белгородская область, происшествия
Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых

Губернатор Гладков: при детонации боеприпаса в Белгородской области ранены 14 человек

17:49 28.09.2022 (обновлено: 18:09 28.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, причиной детонации стал человеческий фактор.

"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие – 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы, идет расследование.
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа >>
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. В регионе введен высокий уровень террористической опасности.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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