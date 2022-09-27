https://crimea.ria.ru/20220927/kak-steret-svoi-dannye-iz-seti--sovety-eksperta-1124632769.html
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T21:59
2022-09-27T21:59
2022-09-27T21:59
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120795109_0:164:1921:1244_1920x0_80_0_0_be1be9bc104b7bdbd44ae4f6aa645f96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" — ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации.
https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html
https://crimea.ria.ru/20220905/inzhener-obyasnil-v-chem-opasnost-vpn-servisov-1124396451.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120795109_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_262bcf69d14fa1abc173e265c1724900.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
Эксперт рассказал, можно ли полностью стереть свои данные из Сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".
По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" — ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.
"Подобные законы существуют и в других странах, а некоторые поисковики и сами предлагают такую услугу. Для этого надо спуститься в нижнюю часть сайта и найти соответствующий раздел поддержки", — поясняет специалист.
Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.
Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации.
"Эти меры наряду с ручным удалением всех страниц в социальных сетях и закрытием персональных кабинетов на различных сайтах, если не решат проблему полностью, то тщательно замаскируют пользователя, и найти его будет уже крайне затруднительно", — уверяет специалист.