https://crimea.ria.ru/20220927/kak-steret-svoi-dannye-iz-seti--sovety-eksperta-1124632769.html

Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта

Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта

Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T21:59

2022-09-27T21:59

2022-09-27T21:59

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" — ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации.

https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html

https://crimea.ria.ru/20220905/inzhener-obyasnil-v-chem-opasnost-vpn-servisov-1124396451.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта