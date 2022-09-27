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Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T21:59
2022-09-27T21:59
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" — ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации.
https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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353
60
общество, совет эксперта
Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта

Эксперт рассказал, можно ли полностью стереть свои данные из Сети

21:59 27.09.2022
 
© pexels-2286921/pixabayДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© pexels-2286921/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".
По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" — ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.
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"Подобные законы существуют и в других странах, а некоторые поисковики и сами предлагают такую услугу. Для этого надо спуститься в нижнюю часть сайта и найти соответствующий раздел поддержки", — поясняет специалист.
Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.
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Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации.
"Эти меры наряду с ручным удалением всех страниц в социальных сетях и закрытием персональных кабинетов на различных сайтах, если не решат проблему полностью, то тщательно замаскируют пользователя, и найти его будет уже крайне затруднительно", — уверяет специалист.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные новости и заявления дня: 27 сентября
21:59Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
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