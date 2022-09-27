https://crimea.ria.ru/20220927/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-vody-1124638670.html

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды

Более 20 улиц крымской столицы в среду останутся без воды из-за работ на водоочистных сооружениях. Об этом со ссылкой на предприятие "Вода Крыма" информирует... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T20:11

2022-09-27T20:11

2022-09-27T20:11

вода в крыму

городская среда

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Более 20 улиц крымской столицы в среду останутся без воды из-за работ на водоочистных сооружениях. Об этом со ссылкой на предприятие "Вода Крыма" информирует администрация Симферополя.В частности, воды не будет на Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), переулках Конечный, Пирогова и прилегающих улицах.Ранее в администрации города предупредили, что в среду из-за капитального ремонта сетей будет временно прекращено энергоснабжение нескольких десятков улиц.

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, городская среда, симферополь