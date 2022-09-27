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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды
Более 20 улиц крымской столицы в среду останутся без воды из-за работ на водоочистных сооружениях. Об этом со ссылкой на предприятие "Вода Крыма" информирует... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T20:11
2022-09-27T20:11
вода в крыму
городская среда
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Более 20 улиц крымской столицы в среду останутся без воды из-за работ на водоочистных сооружениях. Об этом со ссылкой на предприятие "Вода Крыма" информирует администрация Симферополя.В частности, воды не будет на Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), переулках Конечный, Пирогова и прилегающих улицах.Ранее в администрации города предупредили, что в среду из-за капитального ремонта сетей будет временно прекращено энергоснабжение нескольких десятков улиц.
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вода в крыму, городская среда, симферополь
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды

В Симферополе более 20 улиц в среду останутся без воды из-за работ на очистных

20:11 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Более 20 улиц крымской столицы в среду останутся без воды из-за работ на водоочистных сооружениях. Об этом со ссылкой на предприятие "Вода Крыма" информирует администрация Симферополя.
"В связи с работами на водоочистных сооружениях "СГУ" в Симферополе 28 сентября c 09:00 и ориентировочно до 17:00 будет ограничено водоснабжение по ряду улиц", - говорится в сообщении.
В частности, воды не будет на Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), переулках Конечный, Пирогова и прилегающих улицах.
Ранее в администрации города предупредили, что в среду из-за капитального ремонта сетей будет временно прекращено энергоснабжение нескольких десятков улиц.
 
Вода в КрымуГородская средаСимферополь
 
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