https://crimea.ria.ru/20220927/desyatki-ulits-simferopolya-28-sentyabrya-ostanutsya-bez-sveta-1124637319.html
Десятки улиц Симферополя 28 сентября останутся без света
Десятки улиц Симферополя 28 сентября останутся без света - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Десятки улиц Симферополя 28 сентября останутся без света
Более 20 улиц Симферополя в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T11:22
2022-09-27T11:22
2022-09-27T11:22
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Под отключение попадают улицы Донская (34-54, 25-47А), Дорожная (68А-106, 51-67), Куйбышева (76-140/67, 105-141), Молодых Подпольщиков (70-96/118, 73-109), Общественная (33-85), Стрелковая (23-41), Чонгарская (59-79), Кечкеметская (46, 51-67), Генерала Васильева (24-30, 23Б, 27А), Трансформаторная (10, 1-3), Севастопольская (23-27), Братьев Айвазовских (26-48, 17-41), Белая (32-42, 29-41), Сакская (7-27), Генуэзская (24-28, 9-14), Ростовская (26, 28), а также переулки Стрелковый (1-26, 21/123), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6) и Заречный (24-28).
https://crimea.ria.ru/20220927/gde-v-krymu-ne-budet-vody-vo-vtornik-1124636076.html
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Десятки улиц Симферополя 28 сентября останутся без света
Десятки улиц Симферополя на день останутся без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"28 сентября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Под отключение попадают улицы Донская (34-54, 25-47А), Дорожная (68А-106, 51-67), Куйбышева (76-140/67, 105-141), Молодых Подпольщиков (70-96/118, 73-109), Общественная (33-85), Стрелковая (23-41), Чонгарская (59-79), Кечкеметская (46, 51-67), Генерала Васильева (24-30, 23Б, 27А), Трансформаторная (10, 1-3), Севастопольская (23-27), Братьев Айвазовских (26-48, 17-41), Белая (32-42, 29-41), Сакская (7-27), Генуэзская (24-28, 9-14), Ростовская (26, 28), а также переулки Стрелковый (1-26, 21/123), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6) и Заречный (24-28).