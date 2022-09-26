https://crimea.ria.ru/20220926/skolko-stoit-benzin-v-ssha--otvetil-dzho-bayden-i-oshibsya-1124621082.html

Сколько стоит бензин в США – ответил Джо Байден и ошибся

Сколько стоит бензин в США – ответил Джо Байден и ошибся - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Сколько стоит бензин в США – ответил Джо Байден и ошибся

Президента США Джо Байдена уличили в занижении реальных цен на бензин, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-26T03:32

2022-09-26T03:32

2022-09-25T21:20

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президента США Джо Байдена уличили в занижении реальных цен на бензин, пишет РИА Новости.В пятницу Байден выступал на мероприятии Демократического национального комитета. В своей речи американский президент упомянул стоимость топлива, так, по его словам, уже в 41 из 50 штатов Америки средняя стоимость бензина ниже 2,99 долларов.В тоже время, по данным мониторинговой службы, которая собирает данные о стоимости топлива со 120 тысяч заправочных станций по всей территории США, ни в одном американском штате средняя цена не опустилась ниже трех долларов. Так, средняя цена за бензин в США варьирует от 3,081 до 5,762 долларов в зависимости от территории.Ранее Джо Байден заявил, на чью сторону встанут США в случае с конфликта Тайваня с КНР.

https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html

сша

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша