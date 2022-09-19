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Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР
Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР
США будут защищать Тайвань в случае военного конфликта острова с Китаем. Об этом со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T09:16
2022-09-19T09:16
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
китай
ситуация на тайване
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. США будут защищать Тайвань в случае военного конфликта острова с Китаем. Об этом со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена сообщает РИА Новости."Да, в том случае, если будет беспрецедентная атака", — сказал Байден.При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с Тайванем, Штаты якобы признают территориальную целостность КНР и согласны с политикой "одного Китая".Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог &gt;&gt;Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это КНР начала масштабные военные учения у берегов острова, ввела санкции против двух тайваньских фондов, а также самой Пелоси и ее семьи. Ответственность за последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского фронта в Азии.
https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html
https://crimea.ria.ru/20220815/senator-nazval-klyuchevuyu-tsel-provokatsiy-ssha-vokrug-tayvanya-1124168146.html
сша
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), китай, ситуация на тайване, в мире
Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР

Байден: США будут защищать Тайвань в случае военного конфликта с Китаем

09:16 19.09.2022
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Джо Байден отвечает на вопрос о границе США, выступая в Государственной столовой Белого дома в субботу, 6 ноября 2021 года, в Вашингтоне
Президент Джо Байден отвечает на вопрос о границе США, выступая в Государственной столовой Белого дома в субботу, 6 ноября 2021 года, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. США будут защищать Тайвань в случае военного конфликта острова с Китаем. Об этом со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена сообщает РИА Новости.
"Да, в том случае, если будет беспрецедентная атака", — сказал Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 21:13
Байден объявил войну половине населения США – политолог
При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с Тайванем, Штаты якобы признают территориальную целостность КНР и согласны с политикой "одного Китая".
"Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.
Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог >>
Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это КНР начала масштабные военные учения у берегов острова, ввела санкции против двух тайваньских фондов, а также самой Пелоси и ее семьи. Ответственность за последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Флаги Тайваня. Фото Сэма Йе / AFP
15 августа, 14:19
Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня
В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского фронта в Азии.
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)КитайСитуация на ТайванеВ мире
 
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