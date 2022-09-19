https://crimea.ria.ru/20220919/vybor-baydena-kogo-budut-zaschischat-ssha-v-sluchae-konflikta-tayvanya-s-knr-1124546915.html

Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР

Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР

США будут защищать Тайвань в случае военного конфликта острова с Китаем. Об этом со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T09:16

2022-09-19T09:16

2022-09-19T09:16

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

китай

ситуация на тайване

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. США будут защищать Тайвань в случае военного конфликта острова с Китаем. Об этом со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена сообщает РИА Новости."Да, в том случае, если будет беспрецедентная атака", — сказал Байден.При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с Тайванем, Штаты якобы признают территориальную целостность КНР и согласны с политикой "одного Китая".Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог >>Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это КНР начала масштабные военные учения у берегов острова, ввела санкции против двух тайваньских фондов, а также самой Пелоси и ее семьи. Ответственность за последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского фронта в Азии.

https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html

https://crimea.ria.ru/20220815/senator-nazval-klyuchevuyu-tsel-provokatsiy-ssha-vokrug-tayvanya-1124168146.html

сша

китай

ситуация на тайване

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), китай, ситуация на тайване, в мире