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Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня
Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня
Визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T14:19
2022-08-15T14:19
2022-08-15T14:19
сша
китай
ситуация на тайване
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского фронта в Азии, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По мнению Косачева, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним.Политик считает, что Пекин однозначно не настроен на конфронтацию и не готов к ней сейчас, но это не значит, что власти КНР не ответят на действия Вашингтона.Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог >>"Предостережение опытного Генри Киссинджера по поводу рисков конфликта США и с Россией, и с Китаем одновременно, причем по собственной же инициативе, в Вашингтоне, похоже, не услышано. Судя по всему, дефицит здравомыслия в руководстве страны…начинает принимать угрожающие масштабы", – подытожил Косачев.Накануне делегация конгрессменов из США во главе сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. За последний месяц это второй по счету визит американских должностных лиц на остров, ранее Тайвань посетила спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.Делегация во главе с Марки намерена встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".
https://crimea.ria.ru/20220729/budut-li-ssha-i-kitay-voevat-iz-za-tayvanya--ekspert-1123995302.html
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РИА Новости Крым
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сша, китай, ситуация на тайване, политика
Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня
Косачев о ситуации вокруг Тайваня: США хотят создать антикитайский фронт в Азии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского фронта в Азии, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Откровенные провокации с Тайванем дают все основания сделать вывод о том, что США преследуют две цели. Первая – вывести из равновесия Пекин, побуждая его к резкой, желательно силовой, реакции на откровенное хамство американцев, демонстративно нарушающих публично декларируемый принцип одного Китая. Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, но и, что важнее, с другими странами региона. А здесь уже вторая ключевая цель: сформировать антикитайский фронт в Азии", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению Косачева, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним.
Политик считает, что Пекин однозначно не настроен на конфронтацию и не готов к ней сейчас, но это не значит, что власти КНР не ответят на действия Вашингтона.
"Предостережение опытного Генри Киссинджера по поводу рисков конфликта США и с Россией, и с Китаем одновременно, причем по собственной же инициативе, в Вашингтоне, похоже, не услышано. Судя по всему, дефицит здравомыслия в руководстве страны…начинает принимать угрожающие масштабы", – подытожил Косачев.
Накануне делегация конгрессменов из США во главе сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань
. За последний месяц это второй по счету визит американских должностных лиц на остров, ранее Тайвань посетила спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Делегация во главе с Марки намерена встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".