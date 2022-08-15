https://crimea.ria.ru/20220815/senator-nazval-klyuchevuyu-tsel-provokatsiy-ssha-vokrug-tayvanya-1124168146.html

Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня

Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня

Визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T14:19

2022-08-15T14:19

2022-08-15T14:19

сша

китай

ситуация на тайване

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Визиты американских делегаций на Тайвань являются попыткой США провоцировать Пекин на силовую реакцию и использовать этот повод для формирования антикитайского фронта в Азии, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По мнению Косачева, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним.Политик считает, что Пекин однозначно не настроен на конфронтацию и не готов к ней сейчас, но это не значит, что власти КНР не ответят на действия Вашингтона.Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог >>"Предостережение опытного Генри Киссинджера по поводу рисков конфликта США и с Россией, и с Китаем одновременно, причем по собственной же инициативе, в Вашингтоне, похоже, не услышано. Судя по всему, дефицит здравомыслия в руководстве страны…начинает принимать угрожающие масштабы", – подытожил Косачев.Накануне делегация конгрессменов из США во главе сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. За последний месяц это второй по счету визит американских должностных лиц на остров, ранее Тайвань посетила спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.Делегация во главе с Марки намерена встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".

https://crimea.ria.ru/20220729/budut-li-ssha-i-kitay-voevat-iz-za-tayvanya--ekspert-1123995302.html

https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html

сша

китай

ситуация на тайване

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, ситуация на тайване, политика