https://crimea.ria.ru/20220802/vozmozhnyy-vizit-pelosi-na-tayvan-yavlyaetsya-novoy-provokatsiey-ssha--mid-1124036725.html
Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД
Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД
Москва расценивает возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как очередную американскую провокацию и подчеркивает, что... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T14:38
2022-08-02T14:38
2022-08-02T14:38
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
китай
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Москва расценивает возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как очередную американскую провокацию и подчеркивает, что урегулирование ситуации вокруг острова является внутренним делом Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассматриваем возможный, необъявленно реализуемый визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что Москва считает урегулирование ситуации в тайванском проливе сугубо внутренним делом Китая. Вместе с тем Россия надеется на то, что она будет решена без ущерба для мира и стабильности в регионе.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров, Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.Вместе с тем политолог Сергей Мельничук выразил мнение, что США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения ситуации.
https://crimea.ria.ru/20220801/pochemu-ssha-ne-budut-voevat-za-tayvan-1124026723.html
https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, китай, сша, в мире
Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД
РФ расценивает возможный визит Пелоси на Тайвань как провокацию США – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Москва расценивает возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как очередную американскую провокацию и подчеркивает, что урегулирование ситуации вокруг острова является внутренним делом Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем возможный, необъявленно реализуемый визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что Москва считает урегулирование ситуации в тайванском проливе сугубо внутренним делом Китая. Вместе с тем Россия надеется на то, что она будет решена без ущерба для мира и стабильности в регионе.
"Разумеется, как азиатско-тихоокеанское государство Россия надеется, что тайваньская проблема будет решаться без ущерба для мира и стабильности в регионе. Принципиальная позиция России по тайванскому вопросу неизменна: мы исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР единственно законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - добавила она.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров, Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
Вместе с тем политолог Сергей Мельничук выразил мнение, что США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем
и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения ситуации.