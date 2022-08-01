https://crimea.ria.ru/20220801/pochemu-ssha-ne-budut-voevat-za-tayvan-1124026723.html
Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт
Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт
США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T19:31
2022-08-01T19:31
2022-08-01T19:36
радио "спутник в крыму"
в мире
китай
сша
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122983420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f63033aface4324af8f9c9c3fd9c0e79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения ситуации, считает политолог Сергей Мельничук."Я не представляю, чтобы США снова реально оказывали военную поддержку Тайваню… Не верю и в то, что сейчас США готовы были бы пойти на полноценную войну с Китаем – это просто нецелесообразно", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".Лучше не выпускать джинна из бутылки: каким может стать Китай из-за США >>По мнению Мельничука, Вашингтон также не сможет на протяжении длительного времени оказывать военную поддержку Тайваню.Он отметил, что Китай имеет немало территориальных споров с соседними странами, например, с Индией (высокогорный регион Ладакх в Гималаях) и Японией (архипелаг Сенкаку), но широкомасштабных военных столкновений между странами не произошло. Однако проблема Тайваня, по словам аналитика, имеет особое принципиальное значение. Поэтому в данном случае Пекин будет идти до конца."Тайвань сам по себе является экзистенциальной угрозой Пекину с политической точки зрения. Это марионеточное альтернативное правительство КНР, которое во всех своих аспектах зависит от США и западного блока. Опасения Китая оправданы, поскольку через небольшой морской пролив находится политическое образование, которое самим существованием ставит задачу прекратить ту власть, которая есть во всем Китае", – пояснил он.28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".Ранее США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров Пелоси. Атомный авианосец "Рональд Рейган" и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что если Пелоси посетит Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая и приведет к очень серьезным последствиям. "Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки", заверил он.Тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пелоси может прибыть на Тайвань завтра, 2 августа, провести там ночь и в среду встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, однако МИД Тайваня пока эти планы не подтверждает.
https://crimea.ria.ru/20220415/ssha-peresekli-krasnuyu-chertu-chto-proizoshlo-na-tayvane-1122962728.html
https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html
китай
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122983420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5849717d6940062c1b69083ad240a362.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, политика, мнения
Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт
Политолог Мельничук: США не готовы идти на полноценную войну с Китаем из-за Тайваня
19:31 01.08.2022 (обновлено: 19:36 01.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения ситуации, считает политолог Сергей Мельничук.
"Я не представляю, чтобы США снова реально оказывали военную поддержку Тайваню… Не верю и в то, что сейчас США готовы были бы пойти на полноценную войну с Китаем – это просто нецелесообразно", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Мельничука, Вашингтон также не сможет на протяжении длительного времени оказывать военную поддержку Тайваню.
"Логистика снабжения Тайваня достаточно сложная. Это очень удаленный от США остров. Конечно, рядом есть союзная инфраструктура Японии, Южной Кореи и Австралии, но тут вопрос в том, что Китай достаточно легко сможет организовать блокаду в случае успешных военных действий. Мне слабо верится, что США на протяжении длительного времени смогут поддерживать боеспособность Тайваня", – пояснил политолог.
Он отметил, что Китай имеет немало территориальных споров с соседними странами, например, с Индией (высокогорный регион Ладакх в Гималаях) и Японией (архипелаг Сенкаку), но широкомасштабных военных столкновений между странами не произошло. Однако проблема Тайваня, по словам аналитика, имеет особое принципиальное значение. Поэтому в данном случае Пекин будет идти до конца.
"Тайвань сам по себе является экзистенциальной угрозой Пекину с политической точки зрения. Это марионеточное альтернативное правительство КНР, которое во всех своих аспектах зависит от США и западного блока. Опасения Китая оправданы, поскольку через небольшой морской пролив находится политическое образование, которое самим существованием ставит задачу прекратить ту власть, которая есть во всем Китае", – пояснил он.
Ситуация вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией, обострились на фоне планируемого визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".
Ранее США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров Пелоси. Атомный авианосец "Рональд Рейган" и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что если Пелоси посетит Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая и приведет к очень серьезным последствиям. "Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки", заверил он.
Тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пелоси может прибыть на Тайвань завтра, 2 августа, провести там ночь и в среду встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, однако МИД Тайваня пока эти планы не подтверждает.