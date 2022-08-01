https://crimea.ria.ru/20220801/pochemu-ssha-ne-budut-voevat-za-tayvan-1124026723.html

Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт

Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт

США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T19:31

2022-08-01T19:31

2022-08-01T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. США не готовы идти на полномасштабное вооруженное столкновение с Китаем и вряд ли смогут оказать серьезную военную поддержку Тайваню в случае обострения ситуации, считает политолог Сергей Мельничук."Я не представляю, чтобы США снова реально оказывали военную поддержку Тайваню… Не верю и в то, что сейчас США готовы были бы пойти на полноценную войну с Китаем – это просто нецелесообразно", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".Лучше не выпускать джинна из бутылки: каким может стать Китай из-за США >>По мнению Мельничука, Вашингтон также не сможет на протяжении длительного времени оказывать военную поддержку Тайваню.Он отметил, что Китай имеет немало территориальных споров с соседними странами, например, с Индией (высокогорный регион Ладакх в Гималаях) и Японией (архипелаг Сенкаку), но широкомасштабных военных столкновений между странами не произошло. Однако проблема Тайваня, по словам аналитика, имеет особое принципиальное значение. Поэтому в данном случае Пекин будет идти до конца."Тайвань сам по себе является экзистенциальной угрозой Пекину с политической точки зрения. Это марионеточное альтернативное правительство КНР, которое во всех своих аспектах зависит от США и западного блока. Опасения Китая оправданы, поскольку через небольшой морской пролив находится политическое образование, которое самим существованием ставит задачу прекратить ту власть, которая есть во всем Китае", – пояснил он.28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".Ранее США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров Пелоси. Атомный авианосец "Рональд Рейган" и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что если Пелоси посетит Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая и приведет к очень серьезным последствиям. "Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки", заверил он.Тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пелоси может прибыть на Тайвань завтра, 2 августа, провести там ночь и в среду встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, однако МИД Тайваня пока эти планы не подтверждает.

https://crimea.ria.ru/20220415/ssha-peresekli-krasnuyu-chertu-chto-proizoshlo-na-tayvane-1122962728.html

https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, сша, политика, мнения