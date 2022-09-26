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Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь
Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь
Строительная готовность севастопольского участка трассы "Таврида" составляет 81,6%, работы идут с опережением графика, но сроки открытия всех съездов с... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T19:19
2022-09-26T19:19
ситуация на дорогах крыма
севастополь
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Строительная готовность севастопольского участка трассы "Таврида" составляет 81,6%, работы идут с опережением графика, но сроки открытия всех съездов с Ялтинского кольца сдвигаются. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено в ходе аппаратного заседания правительства в понедельник.Он напомнил, что транспортная развязка на Ялтинском кольце уже введена в эксплуатацию частично – открыт съезд в направлениях Севастополь – Симферополь и Севастополь – Ялта. Работы идут с опережением графика, сказал Иено. И отметил, что проезд со стороны Ялты в сторону Симферополя должен быть открыт в октябре. Точную дату он назвать затруднился.Ранее в дептрансе Севастополя сообщали, что все Ялтинское кольцо в Севастополе полностью откроют для транспорта до октября.
https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму
Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь

Сроки открытия съездов с Ялтинского кольца в Севастополе сдвигаются – власти Севастополя

19:19 26.09.2022
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы "Таврида" со стороны Симферополя
В Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы Таврида со стороны Симферополя
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Строительная готовность севастопольского участка трассы "Таврида" составляет 81,6%, работы идут с опережением графика, но сроки открытия всех съездов с Ялтинского кольца сдвигаются. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено в ходе аппаратного заседания правительства в понедельник.
Он напомнил, что транспортная развязка на Ялтинском кольце уже введена в эксплуатацию частично – открыт съезд в направлениях Севастополь – Симферополь и Севастополь – Ялта. Работы идут с опережением графика, сказал Иено. И отметил, что проезд со стороны Ялты в сторону Симферополя должен быть открыт в октябре. Точную дату он назвать затруднился.
В Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы Таврида со стороны Симферополя
24 августа, 15:10Ситуация на дорогах Крыма
Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе
"Ожидаем, что в октябре компания "ВАД" обеспечит проезд со стороны Ялты в сторону Симферополя и Ялтинское кольцо будет работать полностью. Не хочу дату называть <...> погода немножко вносит свои коррективы", – сказал Иено.
Ранее в дептрансе Севастополя сообщали, что все Ялтинское кольцо в Севастополе полностью откроют для транспорта до октября.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольСтроительство федеральной трассы "Таврида" в КрымуРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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