https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html

Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь

Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь

Строительная готовность севастопольского участка трассы "Таврида" составляет 81,6%, работы идут с опережением графика, но сроки открытия всех съездов с... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T19:19

2022-09-26T19:19

2022-09-26T19:19

ситуация на дорогах крыма

севастополь

строительство федеральной трассы "таврида" в крыму

ремонт и строительство дорог в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123812569_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_b210cf0c7678cec3bcea33aa8d2302c5.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Строительная готовность севастопольского участка трассы "Таврида" составляет 81,6%, работы идут с опережением графика, но сроки открытия всех съездов с Ялтинского кольца сдвигаются. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено в ходе аппаратного заседания правительства в понедельник.Он напомнил, что транспортная развязка на Ялтинском кольце уже введена в эксплуатацию частично – открыт съезд в направлениях Севастополь – Симферополь и Севастополь – Ялта. Работы идут с опережением графика, сказал Иено. И отметил, что проезд со стороны Ялты в сторону Симферополя должен быть открыт в октябре. Точную дату он назвать затруднился.Ранее в дептрансе Севастополя сообщали, что все Ялтинское кольцо в Севастополе полностью откроют для транспорта до октября.

https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму