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Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе
Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе
Открытие всех съездов транспортной развязки на новом Ялтинском кольце в Севастополе ожидается к концу сентября – началу октября, сообщил директор департамента... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T15:10
2022-08-24T15:10
2022-08-24T15:12
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
трасса таврида
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Открытие всех съездов транспортной развязки на новом Ялтинском кольце в Севастополе ожидается к концу сентября – началу октября, сообщил директор департамента транса города Павел Иено."Остался буквально месяц, и ситуация кардинально изменится. ... Мы ожидаем в конце сентября – начале октября компания "ВАД" нам полностью позволит запустить движение на Сапун-гору и обеспечить все съезды с транспортной развязки", – сказал Иено.Он напомнил, что для ускорения работ на 8-м этапе трассы "Таврида" было временно перекрыто движение на Сапун-гору (улица Второй обороны). Это привело к значительным пробкам на направлениях Севастополь – Инкерман, где одновременно идет реконструкция путепровода и организован объезд участка."Приходится искать некий компромисс, связанный со временем для того, чтобы сделать быстрее тот или иной участок дороги", – пояснил Иено.Он отметил, что работы в Инкермане идут с соблюдением графика и движение здесь должно быть запущено в декабре. Ситуация с трафиком изменится в лучшую сторону еще раньше: как только откроют Ялтинское кольцо, заверил глава дептранса."Сейчас из-за того, что у нас закрыт съезд с Сапун-горы, часть автомобильного транспорта идет через поселок ГРЭС, через объезд по улице Яблочкова. Как только мы запустим Ялтинское кольцо, движение с Сапун-горы, часть трафика из Инкермана уйдет и ситуация изменится", – отметил Иено.Движение по новому путепроводу на месте Ялтинского кольца было частично открыто в июле. Тогда в компании "ВАД" заявляли, что работы на объекте выполнены на 77%, а улицу Второй обороны откроют для автотранспорта к 1 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220711/v-sevastopole-otkryli-dvizhenie-po-novomu-puteprovodu-na-yaltinskom-koltse-1123812618.html
https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-na-trasse-tavrida-usilen-kontrol-za-avtomobilyami-1124209950.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, трасса таврида
Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе
Новое Ялтинское кольцо в Севастополе полностью откроют для транспорта до октября – власти
15:10 24.08.2022 (обновлено: 15:12 24.08.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Открытие всех съездов транспортной развязки на новом Ялтинском кольце в Севастополе ожидается к концу сентября – началу октября, сообщил директор департамента транса города Павел Иено.
"Остался буквально месяц, и ситуация кардинально изменится. ... Мы ожидаем в конце сентября – начале октября компания "ВАД" нам полностью позволит запустить движение на Сапун-гору и обеспечить все съезды с транспортной развязки", – сказал Иено.
Он напомнил, что для ускорения работ на 8-м этапе трассы "Таврида" было временно перекрыто движение на Сапун-гору (улица Второй обороны). Это привело к значительным пробкам на направлениях Севастополь – Инкерман, где одновременно идет реконструкция путепровода и организован объезд участка.
"Приходится искать некий компромисс, связанный со временем для того, чтобы сделать быстрее тот или иной участок дороги", – пояснил Иено.
Он отметил, что работы в Инкермане идут с соблюдением графика и движение здесь должно быть запущено в декабре. Ситуация с трафиком изменится в лучшую сторону еще раньше: как только откроют Ялтинское кольцо, заверил глава дептранса.
"Сейчас из-за того, что у нас закрыт съезд с Сапун-горы, часть автомобильного транспорта идет через поселок ГРЭС, через объезд по улице Яблочкова. Как только мы запустим Ялтинское кольцо, движение с Сапун-горы, часть трафика из Инкермана уйдет и ситуация изменится", – отметил Иено.
Движение по новому путепроводу на месте Ялтинского кольца было частично открыто
в июле. Тогда в компании "ВАД" заявляли, что работы на объекте выполнены на 77%, а улицу Второй обороны откроют для автотранспорта к 1 сентября.