https://crimea.ria.ru/20220925/leto-v-finale-sentyabrya-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1124598336.html
Лето в финале сентября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
Лето в финале сентября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Лето в финале сентября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
В Крыму на предстоящей неделе потеплеет до +28 градусов, однако в отдельные дни пройдут скоротечные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T18:55
2022-09-25T18:55
2022-09-25T18:55
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе потеплеет до +28 градусов, однако в отдельные дни пройдут скоротечные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник и вторник ожидаются простые метеорологические условия, антициклон, солнечно и без осадков. После "холодной ямы" воздух с каждым днем будет прогреваться все больше и больше. В понедельник +7…12 ночью и +19…24 днем. А во вторник в ночные часы +10…15, днем +23…28 градусов, то есть комфортнейшее тепло", - рассказал он.В среду к полуострову подойдет очередной циклон и местами пройдут дожди. Температура воздуха незначительно снизится, но в целом будет тепло и комфортно."Ночью без осадков +12…17, а днем прошумят ливневые дожди и прогремят грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Это чуть собьет температуру, но все равно оставит ее на достаточно высоком уровне. Днем +22…27 по Крыму, что соответствует климатической норме", - отметил Тишковец.В четверг местами также возможны кратковременные дожди, но температура воздуха составит +21…26. Ну а с пятницы над полуостровом образуется купол высокого давления, который будет оберегать крымчан от ненастья."Ночью ожидается +12…17, днем +22…27 градусов. В выходные дни столбики термометров поднимутся еще выше – в темное время суток ожидается до +13….18, а в дневные часы +23…28, возможно даже до +29. А это уже теплее, чем должно быть на стыке сентября и октября", - заключил специалист ФОБОС.
https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html
https://crimea.ria.ru/20220914/stilisty-nazvali-neozhidannyy-modnyy-trend-na-osen-1124493850.html
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Лето в финале сентября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
ФОБОС: в Крыму на неделе потеплеет до +28 градусов, местами пройдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму на предстоящей неделе потеплеет до +28 градусов, однако в отдельные дни пройдут скоротечные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник и вторник ожидаются простые метеорологические условия, антициклон, солнечно и без осадков. После "холодной ямы" воздух с каждым днем будет прогреваться все больше и больше. В понедельник +7…12 ночью и +19…24 днем. А во вторник в ночные часы +10…15, днем +23…28 градусов, то есть комфортнейшее тепло", - рассказал он.
В среду к полуострову подойдет очередной циклон и местами пройдут дожди. Температура воздуха незначительно снизится, но в целом будет тепло и комфортно.
"Ночью без осадков +12…17, а днем прошумят ливневые дожди и прогремят грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Это чуть собьет температуру, но все равно оставит ее на достаточно высоком уровне. Днем +22…27 по Крыму, что соответствует климатической норме", - отметил Тишковец.
В четверг местами также возможны кратковременные дожди, но температура воздуха составит +21…26. Ну а с пятницы над полуостровом образуется купол высокого давления, который будет оберегать крымчан от ненастья.
"Ночью ожидается +12…17, днем +22…27 градусов. В выходные дни столбики термометров поднимутся еще выше – в темное время суток ожидается до +13….18, а в дневные часы +23…28, возможно даже до +29. А это уже теплее, чем должно быть на стыке сентября и октября", - заключил специалист ФОБОС.