https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-ukaz-ob-otsrochke-pri-mobilizatsii-1124614796.html

Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации

Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки при частичной мобилизации. РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T21:36

2022-09-24T21:36

2022-09-24T21:43

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки при частичной мобилизации.Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны >>Согласно документу, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим первое высшее или среднее профессиональное образование и обучающимся по очной и очно-заочной формам.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации >>

https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик), закон и право