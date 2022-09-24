Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов очных и очно-заочных отделений
21:36 24.09.2022 (обновлено: 21:43 24.09.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки при частичной мобилизации.
Согласно документу, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим первое высшее или среднее профессиональное образование и обучающимся по очной и очно-заочной формам.
"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.
Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.