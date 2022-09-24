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Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки при частичной мобилизации. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T21:36
2022-09-24T21:43
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки при частичной мобилизации.Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны &gt;&gt;Согласно документу, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим первое высшее или среднее профессиональное образование и обучающимся по очной и очно-заочной формам.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, владимир путин (политик), закон и право
Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации

Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов очных и очно-заочных отделений

21:36 24.09.2022 (обновлено: 21:43 24.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки при частичной мобилизации.
Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны >>
Согласно документу, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим первое высшее или среднее профессиональное образование и обучающимся по очной и очно-заочной формам.
"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.
Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
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Частичная мобилизацияВладимир Путин (политик)Закон и право
 
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21:36Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
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