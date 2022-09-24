https://crimea.ria.ru/20220924/v-sevastopole-razyasnili-vopros-o-medkomissiyakh-pri-mobilizatsii-1124613930.html

В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации

В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации - РИА Новости Крым, 24.09.2022

В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил особенности призыва при мобилизации, пообещав помочь разобраться тем, кого призвали по ошибке. РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T18:14

2022-09-24T18:14

2022-09-24T18:14

частичная мобилизация

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил особенности призыва при мобилизации, пообещав помочь разобраться тем, кого призвали по ошибке.В таком случае мобилизованный мужчина должен сказать об этом в военкомате, предъявить соответствующие справки или же потребовать прохождения медкомиссии.Однако есть и случаи, когда под призыв попадают те, кто не имеет военного опыта. В этих ситуациях губернатор пообещал разобраться лично и призвал жителей в случае каких-либо сложностей или спорных вопросов обращаться на горячую линию штаба "Мы вместе" по номеру 122."Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил, такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться. С теми, кто был призван по ошибке - также будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации", - заверил он.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220922/vrach-obyasnil-kogo-ne-smogut-mobilizovat-po-zdorovyu-1124579578.html

https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-zakon-o-nakazanii-za-neyavku-po-prizyvu-i-sdachu-v-plen-1124612529.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, севастополь, михаил развожаев, армия и флот