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В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации
В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации - РИА Новости Крым, 24.09.2022
В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил особенности призыва при мобилизации, пообещав помочь разобраться тем, кого призвали по ошибке. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T18:14
2022-09-24T18:14
частичная мобилизация
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил особенности призыва при мобилизации, пообещав помочь разобраться тем, кого призвали по ошибке.В таком случае мобилизованный мужчина должен сказать об этом в военкомате, предъявить соответствующие справки или же потребовать прохождения медкомиссии.Однако есть и случаи, когда под призыв попадают те, кто не имеет военного опыта. В этих ситуациях губернатор пообещал разобраться лично и призвал жителей в случае каких-либо сложностей или спорных вопросов обращаться на горячую линию штаба "Мы вместе" по номеру 122."Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил, такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться. С теми, кто был призван по ошибке - также будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации", - заверил он.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей &gt;&gt;Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220922/vrach-obyasnil-kogo-ne-smogut-mobilizovat-po-zdorovyu-1124579578.html
https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-zakon-o-nakazanii-za-neyavku-po-prizyvu-i-sdachu-v-plen-1124612529.html
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частичная мобилизация, севастополь, михаил развожаев, армия и флот
В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации

Губернатор Севастополя Развожаев пообещал помочь тем, кого мобилизовали по ошибке

18:14 24.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоеннослужащие российской армии с сумками
Военнослужащие российской армии с сумками - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил особенности призыва при мобилизации, пообещав помочь разобраться тем, кого призвали по ошибке.
"Медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, это не первичный призыв. Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу - ему не место в армии ", - написал он в своем Telegram-канале.
В таком случае мобилизованный мужчина должен сказать об этом в военкомате, предъявить соответствующие справки или же потребовать прохождения медкомиссии.
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Однако есть и случаи, когда под призыв попадают те, кто не имеет военного опыта. В этих ситуациях губернатор пообещал разобраться лично и призвал жителей в случае каких-либо сложностей или спорных вопросов обращаться на горячую линию штаба "Мы вместе" по номеру 122.
"Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил, такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться. С теми, кто был призван по ошибке - также будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации", - заверил он.
В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
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Частичная мобилизацияСевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флот
 
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