https://crimea.ria.ru/20220923/segodnya-prizvan-moy-syn--glava-kryma-aksenov-1124599709.html

"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов

"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов - РИА Новости Крым, 23.09.2022

"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в рамках частичной мобилизации и уже находится на территории части. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T12:27

2022-09-23T12:27

2022-09-23T12:31

сергей аксенов

крым

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в рамках частичной мобилизации и уже находится на территории части.Он подчеркнул, что под мобилизацию попадают ранее озвученные категории граждан, независимо от того, являются ли они представителями власти или членами их семей."Касается всех, кто указан. Есть отдельные категории граждан, которые не подлежат призыву в силу определенных специальностей, связанных с высокотехнологичными производствами, выполнением гособоронзаказа. Различий ни для кого нет, закон один для всех", - отметил он.Ранее в Минобороны сообщили, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием, работающих в сферах IT, финансов и СМИ.

https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html

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сергей аксенов, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация