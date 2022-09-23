https://crimea.ria.ru/20220923/segodnya-prizvan-moy-syn--glava-kryma-aksenov-1124599709.html
"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов
"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов - РИА Новости Крым, 23.09.2022
"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в рамках частичной мобилизации и уже находится на территории части. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T12:27
2022-09-23T12:27
2022-09-23T12:31
сергей аксенов
крым
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в рамках частичной мобилизации и уже находится на территории части.Он подчеркнул, что под мобилизацию попадают ранее озвученные категории граждан, независимо от того, являются ли они представителями власти или членами их семей."Касается всех, кто указан. Есть отдельные категории граждан, которые не подлежат призыву в силу определенных специальностей, связанных с высокотехнологичными производствами, выполнением гособоронзаказа. Различий ни для кого нет, закон один для всех", - отметил он.Ранее в Минобороны сообщили, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием, работающих в сферах IT, финансов и СМИ.
https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов
Глава Крыма Аксенов сообщил, что его сын попал под мобилизацию
12:27 23.09.2022 (обновлено: 12:31 23.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в рамках частичной мобилизации и уже находится на территории части.
"Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территорию части. Пришел ко мне вчера, сказал, что ему позвонили из военкомата и что он не сможет остаться в стороне. Я горжусь своим сыном, его поступком. Сегодня я провожал его с территории симферопольского военкомата, как и других призывников", - сообщил Аксенов журналистам.
Он подчеркнул, что под мобилизацию попадают ранее озвученные категории граждан, независимо от того, являются ли они представителями власти или членами их семей.
"Касается всех, кто указан. Есть отдельные категории граждан, которые не подлежат призыву в силу определенных специальностей, связанных с высокотехнологичными производствами, выполнением гособоронзаказа. Различий ни для кого нет, закон один для всех", - отметил он.
Ранее в Минобороны сообщили
, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием, работающих в сферах IT, финансов и СМИ.