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При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника
При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника - РИА Новости Крым, 23.09.2022
При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника
В России работодателям могут предоставить возможность увольнять мобилизованных сотрудников, которые не вышли на работу в течение трех месяцев после окончания... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T18:43
2022-09-23T18:43
частичная мобилизация
армия и флот
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В России работодателям могут предоставить возможность увольнять мобилизованных сотрудников, которые не вышли на работу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Об этом со ссылкой на текст внесенных на рассмотрение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации пишет РИА Новости.Вместе с тем, в период приостановления действия трудового договора мобилизованному сотруднику будет насчитываться трудовой стаж и стаж по специальности.В четверг, 22 сентября, правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Таким образом, действие трудовых договоров мобилизованных сотрудников будет приостановлено, но не расторгнуто, а по завершению службы человек может вернуться на прежнее время работы.В пятницу, 23 сентября, депутаты и сенаторы Госудумы предложили дополнить Трудовой кодекс. В частности, дополнить статью 81 части первой ТК РФ и тем самым узаконить право работодателя на увольнение мобилизованного сотрудника, если он не вышел на работу спустя три месяца после окончания службы по мобилизации или контракту.Ранее в Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, армия и флот, общество
При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника

Увольнять мобилизованных сотрудников разрешат спустя три месяца после окончания службы

18:43 23.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В России работодателям могут предоставить возможность увольнять мобилизованных сотрудников, которые не вышли на работу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Об этом со ссылкой на текст внесенных на рассмотрение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации пишет РИА Новости.
Вместе с тем, в период приостановления действия трудового договора мобилизованному сотруднику будет насчитываться трудовой стаж и стаж по специальности.
В четверг, 22 сентября, правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Таким образом, действие трудовых договоров мобилизованных сотрудников будет приостановлено, но не расторгнуто, а по завершению службы человек может вернуться на прежнее время работы.
В пятницу, 23 сентября, депутаты и сенаторы Госудумы предложили дополнить Трудовой кодекс. В частности, дополнить статью 81 части первой ТК РФ и тем самым узаконить право работодателя на увольнение мобилизованного сотрудника, если он не вышел на работу спустя три месяца после окончания службы по мобилизации или контракту.
Ранее в Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных.
 
Частичная мобилизацияАрмия и флотОбщество
 
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