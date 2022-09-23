https://crimea.ria.ru/20220923/pri-kakikh-usloviyakh-rabotodatel-mozhet-uvolit-mobilizovannogo-rabotnika-1124605375.html

При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника

При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника - РИА Новости Крым, 23.09.2022

При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника

В России работодателям могут предоставить возможность увольнять мобилизованных сотрудников, которые не вышли на работу в течение трех месяцев после окончания... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T18:43

2022-09-23T18:43

2022-09-23T18:43

частичная мобилизация

армия и флот

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В России работодателям могут предоставить возможность увольнять мобилизованных сотрудников, которые не вышли на работу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Об этом со ссылкой на текст внесенных на рассмотрение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации пишет РИА Новости.Вместе с тем, в период приостановления действия трудового договора мобилизованному сотруднику будет насчитываться трудовой стаж и стаж по специальности.В четверг, 22 сентября, правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Таким образом, действие трудовых договоров мобилизованных сотрудников будет приостановлено, но не расторгнуто, а по завершению службы человек может вернуться на прежнее время работы.В пятницу, 23 сентября, депутаты и сенаторы Госудумы предложили дополнить Трудовой кодекс. В частности, дополнить статью 81 части первой ТК РФ и тем самым узаконить право работодателя на увольнение мобилизованного сотрудника, если он не вышел на работу спустя три месяца после окончания службы по мобилизации или контракту.Ранее в Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, армия и флот, общество