https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-razyasnili-pravila-vezda-i-vyezda-dlya-voennoobyazannykh-1124594722.html

В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных

В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных

Выезд из Крыма для военнообязанных не запрещен, однако для этого нужно получить разрешение в военкомате. Об этом сообщил начальник Службы по мобилизационной... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T23:40

2022-09-22T23:40

2022-09-22T23:53

армия и флот

крым

специальная военная операция рф на украине

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Выезд из Крыма для военнообязанных не запрещен, однако для этого нужно получить разрешение в военкомате. Об этом сообщил начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.При этом военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся на полуострове, должны стать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания.Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор >>Все, кто получил повестки, обязаны незамедлительно явиться в военкоматы.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Как объяснили в Генштабе ВС РФ, приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Для выполнения боевых задач сейчас востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики.Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны >>

https://crimea.ria.ru/20220922/mobilizovannye-krymchane-poluchat-po-200-tysyach-rubley---aksenov-1124586302.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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