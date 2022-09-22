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В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных
В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных
Выезд из Крыма для военнообязанных не запрещен, однако для этого нужно получить разрешение в военкомате. Об этом сообщил начальник Службы по мобилизационной... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T23:40
2022-09-22T23:53
армия и флот
крым
специальная военная операция рф на украине
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Выезд из Крыма для военнообязанных не запрещен, однако для этого нужно получить разрешение в военкомате. Об этом сообщил начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.При этом военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся на полуострове, должны стать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания.Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор &gt;&gt;Все, кто получил повестки, обязаны незамедлительно явиться в военкоматы.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Как объяснили в Генштабе ВС РФ, приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Для выполнения боевых задач сейчас востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики.Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220922/mobilizovannye-krymchane-poluchat-po-200-tysyach-rubley---aksenov-1124586302.html
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60
армия и флот, крым, специальная военная операция рф на украине, закон и право
В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных

В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных в условиях мобилизации

23:40 22.09.2022 (обновлено: 23:53 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Выезд из Крыма для военнообязанных не запрещен, однако для этого нужно получить разрешение в военкомате. Об этом сообщил начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

"Выезд из Крыма вообще не запрещен никому. Граждане из Крыма, которые хотят выехать, должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания. Гражданин должен обратиться в военный комиссариат, написать заявление или какой-то другой документ подать, военкомат это рассмотрит и даст разрешение на выезд, если для этого есть обстоятельства. Работает человек или на лечение, учиться или еще что-нибудь", - сказал Фесенко.

При этом военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся на полуострове, должны стать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания.
Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор >>
Все, кто получил повестки, обязаны незамедлительно явиться в военкоматы.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
Как объяснили в Генштабе ВС РФ, приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Для выполнения боевых задач сейчас востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики.
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23:40В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных
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