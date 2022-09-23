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Крым окунется в аномальные холода - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Крым окунется в аномальные холода
Крым окунется в аномальные холода - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Крым окунется в аномальные холода
Аномально холодную погоду с ливнями прогнозируют в Крыму в субботу, температура воздуха днем не превысит +15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T18:06
2022-09-23T18:06
крым
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Аномально холодную погоду с ливнями прогнозируют в Крыму в субботу, температура воздуха днем не превысит +15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Тем не менее, похолодание будет непродолжительным и уже в воскресенье дожди прекратятся, выглянет солнце и столбики термометров начнут подниматься.Следующая неделя, по оценкам ФОБОС, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.
https://crimea.ria.ru/20220920/krymu-ugrozhayut-smerchi-1124557656.html
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крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
Крым окунется в аномальные холода

ФОБОС: в выходные в Крыму аномально холодно, в дневные часы до +10…15 градусов

18:06 23.09.2022
 
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© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Аномально холодную погоду с ливнями прогнозируют в Крыму в субботу, температура воздуха днем не превысит +15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу погода ухудшится, облаков прибавится, и дожди станут более интенсивными и скоротечными. Ночью местами небольшой дождь, а днем скоротечные ливни. По региону в ночные часы +7…12 градусов, в дневные часы в лучшем случае +10…15. Ветер западный и северо-западный 4-9 м/с. Это аномально холодно для конца сентября, практически на 8–10 градусов ниже положенной климатической нормы", - рассказал он.

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Тем не менее, похолодание будет непродолжительным и уже в воскресенье дожди прекратятся, выглянет солнце и столбики термометров начнут подниматься.
"Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Станет медленно теплеть. Если ночью ожидается +6…11, то в дневные часы уже +15…20 ", - добавил Тишковец.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"
 
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