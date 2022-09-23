https://crimea.ria.ru/20220923/krym-okunetsya-v-anomalnye-kholoda-1124598037.html

Крым окунется в аномальные холода

Крым окунется в аномальные холода - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Крым окунется в аномальные холода

Аномально холодную погоду с ливнями прогнозируют в Крыму в субботу, температура воздуха днем не превысит +15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T18:06

2022-09-23T18:06

2022-09-23T18:06

крым

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121306084_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_7465107f6439801c3ff631903eb7b82d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Аномально холодную погоду с ливнями прогнозируют в Крыму в субботу, температура воздуха днем не превысит +15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Тем не менее, похолодание будет непродолжительным и уже в воскресенье дожди прекратятся, выглянет солнце и столбики термометров начнут подниматься.Следующая неделя, по оценкам ФОБОС, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.

https://crimea.ria.ru/20220920/krymu-ugrozhayut-smerchi-1124557656.html

https://crimea.ria.ru/20220922/burya-s-livnyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-krym-1124583041.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос"