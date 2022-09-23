Крым окунется в аномальные холода
ФОБОС: в выходные в Крыму аномально холодно, в дневные часы до +10…15 градусов
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь. Старейший православный храм в России - Иоанна Предтечи осенью
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Аномально холодную погоду с ливнями прогнозируют в Крыму в субботу, температура воздуха днем не превысит +15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу погода ухудшится, облаков прибавится, и дожди станут более интенсивными и скоротечными. Ночью местами небольшой дождь, а днем скоротечные ливни. По региону в ночные часы +7…12 градусов, в дневные часы в лучшем случае +10…15. Ветер западный и северо-западный 4-9 м/с. Это аномально холодно для конца сентября, практически на 8–10 градусов ниже положенной климатической нормы", - рассказал он.
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Тем не менее, похолодание будет непродолжительным и уже в воскресенье дожди прекратятся, выглянет солнце и столбики термометров начнут подниматься.
"Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Станет медленно теплеть. Если ночью ожидается +6…11, то в дневные часы уже +15…20 ", - добавил Тишковец.
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Следующая неделя, по оценкам ФОБОС, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.