https://crimea.ria.ru/20220922/vezdy-v-zaporozhskuyu-oblast-na-vremya-referenduma-vozmut-pod-kontrol-1124584519.html

Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль

Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль

Все въезды и выезды в Запорожскую область на время референдума будут контролироваться особенно тщательно в целях безопасности. Об этом в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T12:19

2022-09-22T12:19

2022-09-22T12:19

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все въезды и выезды в Запорожскую область на время референдума будут контролироваться особенно тщательно в целях безопасности. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава обладминистрации Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме >>По его словам, в рамках надомного голосования на каждый адрес вместе с членами комиссий будут присутствовать правоохранители. Меры безопасности на участках усилены, оборудование проверено, работают кинологи. По данным ЦИК, всего в области будут открыты 394 участка, за рубежом - еще 102.Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>Ранее Балицкий подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области и вхождению в состав РФ. Он пройдет с 23 по 27 сентября. На эти же даты назначены референдумы в Херсонской области, ЛНР и ДНР.

https://crimea.ria.ru/20220920/v-zaporozhskoy-oblasti-vvodyat-propusknoy-rezhim-na-granitse-s-ukrainoy-1124564149.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, евгений балицкий