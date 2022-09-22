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Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220922/vezdy-v-zaporozhskuyu-oblast-na-vremya-referenduma-vozmut-pod-kontrol-1124584519.html
Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль
Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль
Все въезды и выезды в Запорожскую область на время референдума будут контролироваться особенно тщательно в целях безопасности. Об этом в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T12:19
2022-09-22T12:19
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все въезды и выезды в Запорожскую область на время референдума будут контролироваться особенно тщательно в целях безопасности. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава обладминистрации Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме &gt;&gt;По его словам, в рамках надомного голосования на каждый адрес вместе с членами комиссий будут присутствовать правоохранители. Меры безопасности на участках усилены, оборудование проверено, работают кинологи. По данным ЦИК, всего в области будут открыты 394 участка, за рубежом - еще 102.Референдум о присоединении к России: что будет дальше &gt;&gt;Ранее Балицкий подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области и вхождению в состав РФ. Он пройдет с 23 по 27 сентября. На эти же даты назначены референдумы в Херсонской области, ЛНР и ДНР.
https://crimea.ria.ru/20220920/v-zaporozhskoy-oblasti-vvodyat-propusknoy-rezhim-na-granitse-s-ukrainoy-1124564149.html
запорожская область
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, евгений балицкий
Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль

Все въезды в Запорожскую область на время референдума будут контролироваться

12:19 22.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота КПП "Васильевка" в Запорожской области
Работа КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все въезды и выезды в Запорожскую область на время референдума будут контролироваться особенно тщательно в целях безопасности. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава обладминистрации Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.
Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме >>
"Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.)", - сказал Балицкий.
По его словам, в рамках надомного голосования на каждый адрес вместе с членами комиссий будут присутствовать правоохранители. Меры безопасности на участках усилены, оборудование проверено, работают кинологи. По данным ЦИК, всего в области будут открыты 394 участка, за рубежом - еще 102.
Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>
Ранее Балицкий подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области и вхождению в состав РФ. Он пройдет с 23 по 27 сентября. На эти же даты назначены референдумы в Херсонской области, ЛНР и ДНР.
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеЕвгений Балицкий
 
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