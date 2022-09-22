https://crimea.ria.ru/20220922/ranenyy-politseyskiy-rasskazal-ob-atakakh-vsu-na-energodar-1124500748.html

Раненый полицейский рассказал об атаках ВСУ на Энергодар

Раненый полицейский рассказал об атаках ВСУ на Энергодар - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Раненый полицейский рассказал об атаках ВСУ на Энергодар

Раненый в ходе атаки ВСУ на Энергодар полицейский Марсель Мустафин рассказал, как украинские войска целенаправленно обстреливали жилые кварталы города. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T18:49

2022-09-22T18:49

2022-09-22T18:49

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

общество

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Раненый в ходе атаки ВСУ на Энергодар полицейский Марсель Мустафин рассказал, как украинские войска целенаправленно обстреливали жилые кварталы города.В конце августа ВСУ нанесли несколько ударов по жилым районам Энергодара, в результате чего оказались повреждены многоэтажные и частные дома, сгорели машины и пострадали мирные жители. Один из них – Марсель Мустафин – уже три недели лежит в больнице. В тот страшный для Энергодара день, 28 августа, он был не на службе и отправился в магазин, оставив дома беременную гражданскую жену."Это был выходной, я пошел в магазин за покупками и встретил товарищей по службе, патрульно-постовых ребят, пообщались и я пошел назад. Слышим - в соседнем дворе прилет и взрыв. Минуты не проходит – второй прилет. Ребята сразу бросились бежать в ту сторону, там рядом школа. А я рванул в сторону дома, у меня там девушка. Смотрю – люди бегут кто куда, во все стороны. Я им крикнул, чтобы бежали в укрытие", - рассказывает Мустафин.До дома путь был отрезан – во дворе горели машины. Тем временем паника вокруг нарастала, и Марсель вместе с людьми бросился к соседнему подъезду. Полицейский открыл дверь и ждал, пока все люди забегут в подъезд, однако сам укрыться не успел."Я открыл и держал дверь, чтобы люди забежали, только дверь закрывать – еще один взрыв. И меня волной взрывной в подъезд закидывает. Хочу встать, а не могу, левая нога болтается. Позвал на помощь, потом взял телефон и позвонил начальнику, а он мне кричит, чтобы я снял ремень и оказал сам себе первую помощь. Сначала шок был, потом боль. Помню, подошел мужчина и снял футболку с себя, ногу перетянул. Потом заскочили в подъезд ребята постовые, меня на носилки и в скорую", - вспоминает Марсель Мустафин.До гражданской жены из-за ранения он так и не добрался, однако женщина чудом спаслась сама. В момент прилета по дому она была в квартире на восьмом этаже. Говорит, взрыв был настолько сильный, что думала - дом рухнет.Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке >>"Спаслась чудом, думала, что дом просто сложится. Я начала спускаться по ступенькам и внизу увидела мужчину, который сказал не выходить, потому что там взрывы. Я не знала, что делать, бежать наверх или на улицу, было страшно. Опять раздался взрыв, и на втором этаже дома образовалась дыра, открылся подъезд и внутрь пошла гарь. Я выскочила из подъезда, вокруг машины взрываются, но чудом спаслась, а Марсель пострадал", - говорит женщина.По словам Мустафина, прилеты в городе были и до этого, однако раньше по окраинам и в основном ночью. Теперь же атаки стали чаще и агрессивнее.Полицейский продолжает лечение и заявляет, что твердо намерен быстрее поправиться и вернуться к семье и работе. Тем временем сослуживцы постоянно пишут и звонят со словами поддержки. В ответ слышат одно:"Ребят, я иду на поправку. Скоро выздоровею, духом падать не буду. Все будет нормально", - говорит Мустафин.Помимо Марселя, в Мелитопольской городской больнице лежат и другие жители, пострадавшие в результате обстрелов ВСУ. По словам врача-уролога Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Андрея Олеговича, сюда поступают пациенты с огнестрельными и минно-взрывными травмами, которые требуют оперативного лечения."За последние две недели было доставлено три пациента с такой патологией. У одного был оскольчатый перелом голени и проникающее ранение живота, у другого травматическая ампутация нижней трети голени и одна пациентка с огнестрельным ранением в шею. Они прооперированы и в настоящее время проходят лечение в отделении больницы", - заключил врач.Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

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запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), общество