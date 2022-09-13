https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html
Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди
Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди
Жители села Терпение в Запорожской области восстанавливают дома и ликвидируют последствия разрушений, нанесенных в результате украинского обстрела, передает... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T21:05
2022-09-13T21:05
2022-09-13T21:05
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
общество
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Жители села Терпение в Запорожской области восстанавливают дома и ликвидируют последствия разрушений, нанесенных в результате украинского обстрела, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам одного из местных жителей, при ракетной атаке повреждения получили дома, где проживают, преимущественно, пенсионеры.В соседнем доме ситуация не лучше: повреждены окна и рамы. Хозяйке приходится своими силами шпаклевать и красить откосы, приводить дом в порядок. Зима, говорит, близко, замерзнуть не хочется."Вылетели окна вместе с рамами, все вон лежит на хоздворе. Пленкой их забила, но дело же идет к зиме, похолодает и надо что-то делать. Вот и делаю своей силой, как умею – там и ремонтирую", - делится местная жительница.Помимо частных домов, серьезные разрушения получила и база по ремонту сельскохозяйственной техники. Здесь местные жители "ставили на колеса" комбайны и жатки, и этим зарабатывали на хлеб.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, общество
Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди
Жители села Терпение рассказали об ударах ВСУ по домам и инфраструктуре
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Жители села Терпение в Запорожской области восстанавливают дома и ликвидируют последствия разрушений, нанесенных в результате украинского обстрела, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По словам одного из местных жителей, при ракетной атаке повреждения получили дома, где проживают, преимущественно, пенсионеры.
"Вот сюда прилетела ракета, и как шарахнуло! Вот видите - и здесь осколки, и крыша, и там… Все побило. Окон нет, плитки нет. В общем, наделала дел", - говорит один из жителей.
В соседнем доме ситуация не лучше: повреждены окна и рамы. Хозяйке приходится своими силами шпаклевать и красить откосы, приводить дом в порядок. Зима, говорит, близко, замерзнуть не хочется.
"Вылетели окна вместе с рамами, все вон лежит на хоздворе. Пленкой их забила, но дело же идет к зиме, похолодает и надо что-то делать. Вот и делаю своей силой, как умею – там и ремонтирую", - делится местная жительница.
Помимо частных домов, серьезные разрушения получила и база по ремонту сельскохозяйственной техники. Здесь местные жители "ставили на колеса" комбайны и жатки, и этим зарабатывали на хлеб.
"У нас рядом находится улица Трудовая, во время прилета там были сильные взрывы, люди были перепуганы. В результате поврежден оказался и объект, где производился ремонт сельхозтехники. Вон остались части комбайна, подборщик, колеса… Бьют чисто по гражданским объектам. Здесь не было военной техники и военнослужащих. Это было создано трудом народа, люди трудились, а их фактически лишили рабочих мест", - добавил Александр Ничипорук, атаман Терпеньевского подразделения Мелитопольского куреня Казацкого войска Запорожского Низового.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.