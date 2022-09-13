https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html

Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди

Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди

Жители села Терпение в Запорожской области восстанавливают дома и ликвидируют последствия разрушений, нанесенных в результате украинского обстрела, передает... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T21:05

2022-09-13T21:05

2022-09-13T21:05

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

общество

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Жители села Терпение в Запорожской области восстанавливают дома и ликвидируют последствия разрушений, нанесенных в результате украинского обстрела, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам одного из местных жителей, при ракетной атаке повреждения получили дома, где проживают, преимущественно, пенсионеры.В соседнем доме ситуация не лучше: повреждены окна и рамы. Хозяйке приходится своими силами шпаклевать и красить откосы, приводить дом в порядок. Зима, говорит, близко, замерзнуть не хочется."Вылетели окна вместе с рамами, все вон лежит на хоздворе. Пленкой их забила, но дело же идет к зиме, похолодает и надо что-то делать. Вот и делаю своей силой, как умею – там и ремонтирую", - делится местная жительница.Помимо частных домов, серьезные разрушения получила и база по ремонту сельскохозяйственной техники. Здесь местные жители "ставили на колеса" комбайны и жатки, и этим зарабатывали на хлеб.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, общество