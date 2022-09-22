https://crimea.ria.ru/20220922/kak-momentalno-usnut-vopreki-trevozhnym-myslyam--1124591750.html

Как моментально уснуть вопреки тревожным мыслям

Как моментально уснуть вопреки тревожным мыслям - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Как моментально уснуть вопреки тревожным мыслям

На фоне текущих событий многие испытывают тревогу, которая неизбежно отражается на качестве сна. Независимо от того, вызвано беспокойство внешними причинами или РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T21:44

2022-09-22T21:44

2022-09-22T21:44

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На фоне текущих событий многие испытывают тревогу, которая неизбежно отражается на качестве сна. Независимо от того, вызвано беспокойство внешними причинами или ситуацией в личной жизни, наладить сон помогут специальные техник, обещает ресурс "Доктор Питер".Первое, что нужно сделать, - выключить свет и окружить себя тишиной. После этого следует расслабить мышцы лица, в том числе челюсти. Следующее действие - максимально опустить плечи, поочередно расслабить руки, далее - грудь, а затем ноги, начиная с бедер и далее вниз.Эксперты отмечают, что такой способ работает для 96% людей, но если с первого раза не получается - нужно потренироваться в течение нескольких вечеров.Тем, кто хочет быстро отдохнуть днем, рекомендована поза "морской котик": нужно лечь на спину, положить ноги на подлокотник кровати или на высокий валик, глубоко дышать. 15-минутный глубокий сон в такой позе поможет мозгу полностью снять напряжение и продолжить работу продуктивнее.Ранее врач-оториноларинголог Александр Леткин рассказал, как избавиться от храпа.

https://crimea.ria.ru/20220325/chem-podpityvaetsya-trevoga-i-chem-opasna--psikhiatr-1122763310.html

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здоровье, совет эксперта