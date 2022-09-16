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Как избавится от храпа – совет врача - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Как избавится от храпа – совет врача
Как избавится от храпа – совет врача - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Как избавится от храпа – совет врача
Сам по себе храп для здоровья не опасен, проблемы могут вызывать сопровождающие его синдромы, поэтому лучше от него избавиться, считает врач-оториноларинголог... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T20:46
2022-09-16T17:07
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Сам по себе храп для здоровья не опасен, проблемы могут вызывать сопровождающие его синдромы, поэтому лучше от него избавиться, считает врач-оториноларинголог Александр Леткин, пишет "Лента.ру".По его словам, кроме психологического дискомфорта, возникающего в тех парах, где один из партнеров храпит, храп может сопровождать синдром острого апноэ – состояние, при котором во сне у храпящего останавливается дыхание на время от 15 секунд до 2 минут. Это вызывает кислородное голодание и может привести к инсульту или инфаркту, развитию гипертонии.В этой связи Леткин советует лечить храп консервативным или оперативным методами. Второй вариант – коррекция тканей мягкого неба или изменение длины небного язычка – уместен, если консервативные методы не помогают.Врач советует перед походом к хирургу попробовать физиотерапию, лекарственные средства и СИПАП-терапию – метод, позволяющий корректировать остановку дыхания при помощи специального аппарата.Ранее ученые объяснили, чем опасен постоянный детский храп.
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общество, здоровье
Как избавится от храпа – совет врача

ЛОР рассказал, почему храп опасен для здоровья и как от него избавиться

20:46 16.09.2022
 
© Фото: pixabay.comСон
Сон
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Сам по себе храп для здоровья не опасен, проблемы могут вызывать сопровождающие его синдромы, поэтому лучше от него избавиться, считает врач-оториноларинголог Александр Леткин, пишет "Лента.ру".
По его словам, кроме психологического дискомфорта, возникающего в тех парах, где один из партнеров храпит, храп может сопровождать синдром острого апноэ – состояние, при котором во сне у храпящего останавливается дыхание на время от 15 секунд до 2 минут. Это вызывает кислородное голодание и может привести к инсульту или инфаркту, развитию гипертонии.
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Чем опасен детский храп – мнение врача
В этой связи Леткин советует лечить храп консервативным или оперативным методами. Второй вариант – коррекция тканей мягкого неба или изменение длины небного язычка – уместен, если консервативные методы не помогают.
Врач советует перед походом к хирургу попробовать физиотерапию, лекарственные средства и СИПАП-терапию – метод, позволяющий корректировать остановку дыхания при помощи специального аппарата.
Ранее ученые объяснили, чем опасен постоянный детский храп.
 
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