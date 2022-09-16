https://crimea.ria.ru/20220916/kak-izbavitsya-ot-khrapa--sovet-vracha-1124531973.html

Как избавится от храпа – совет врача

Как избавится от храпа – совет врача - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Как избавится от храпа – совет врача

Сам по себе храп для здоровья не опасен, проблемы могут вызывать сопровождающие его синдромы, поэтому лучше от него избавиться, считает врач-оториноларинголог... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T20:46

2022-09-16T20:46

2022-09-16T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Сам по себе храп для здоровья не опасен, проблемы могут вызывать сопровождающие его синдромы, поэтому лучше от него избавиться, считает врач-оториноларинголог Александр Леткин, пишет "Лента.ру".По его словам, кроме психологического дискомфорта, возникающего в тех парах, где один из партнеров храпит, храп может сопровождать синдром острого апноэ – состояние, при котором во сне у храпящего останавливается дыхание на время от 15 секунд до 2 минут. Это вызывает кислородное голодание и может привести к инсульту или инфаркту, развитию гипертонии.В этой связи Леткин советует лечить храп консервативным или оперативным методами. Второй вариант – коррекция тканей мягкого неба или изменение длины небного язычка – уместен, если консервативные методы не помогают.Врач советует перед походом к хирургу попробовать физиотерапию, лекарственные средства и СИПАП-терапию – метод, позволяющий корректировать остановку дыхания при помощи специального аппарата.Ранее ученые объяснили, чем опасен постоянный детский храп.

https://crimea.ria.ru/20210414/Chem-opasen-detskiy-khrap--mnenie-vracha-1119465825.html

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